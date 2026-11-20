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總獎金再創新高！單打奪冠有望進帳28萬美元

周天成9度叩關追平歷史紀錄

▲2026年世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽年終總決賽男單8強名單正式出爐，現年36歲的台灣羽球一哥周天成以年終賽積分排名第5搶下參賽門票。（圖／羽協提供）

葉宏蔚／詹又蓁：台灣第一勇奪全英賽冠軍的混雙

▲2026名古屋亞運羽球台灣混雙葉宏蔚、詹又蓁奪銅。（圖／記者朱永強攝影）

女雙許尹鏸／林芝昀首登年終殿堂

▲暫居年終賽女雙第5種子的許尹鏸／林芝昀，是台灣新生代最受矚目的女雙組合。（圖／美聯社／達志影像）

世界羽球總會（BWF）年終總決賽將於12月9日至13日在中國杭州點燃戰火。作為羽壇年度最高殿堂，年終賽擁有極度嚴苛的參賽門檻，各單項僅限全年巡迴賽積分排名前8的頂尖好手，且單一國家或地區最多僅能有2組人馬能取得入場券。隨著參賽名單幾乎底定，台灣羽壇目前共有3組好手殺出重圍，包括男單一哥周天成、混雙葉宏蔚／詹又蓁，以及女雙許尹鏸／林芝昀。年終賽不僅難度極高，高額獎金更是全球好手兵家必爭的主因。回顧近兩年賽史，2024年年終賽總獎金為250萬美元，單打冠軍可抱回20萬美元；2025年總獎金提升至300萬美元，單打冠軍獎金也水漲船高來到24萬美元，冠軍獎金比例皆維持在總獎金的8%。今年杭州年終賽總獎金再度加碼，一舉衝上史無前例的350萬美元（約新台幣1.15億元）大關。雖然BWF官方尚未正式公布各單項的詳細獎金分配表，但若依照歷年8%的慣例推算，本屆單打冠軍得主預計將能抱回高達28萬美元（約新台幣928萬元）的鉅額獎金，雙打冠軍因為是兩人平分，獎金甚至會更多。名列男單第5種子的台灣一哥周天成，36歲依然在國際賽場展現驚人續航力與頂級競爭力。他今年確定第9度踏上年終賽舞台，正式超車馬來西亞名將李宗偉與印尼名將陳鋒，與丹麥傳奇名將拉爾森（Poul-Erik Høyer Larsen）並列男單史上最多參賽紀錄。回顧周天成本季表現，不僅在亞錦賽與世錦賽雙雙摘下銅牌，泰國、印尼及台北公開賽也都闖進4強。最令人振奮的是他在7月的超級1000等級中國公開賽一路過關斬將，決賽激戰三局力退法國好手波波夫（Toma Junior Popov），奪下生涯第2座超級1000賽金盃並改寫該級別男單最年長奪冠紀錄。過去曾在2020年與2024年兩度闖進年終賽4強的他，今年重返杭州福地將全力衝擊生涯首張決賽門票。台灣頭號混雙組合葉宏蔚／詹又蓁本季暫時身處年終賽第7種子。兩人從2025年開始正式合拍並專攻混雙。兩人本季最高光的時刻莫過於3月擁有「小世錦賽」美譽的超級1000等級全英公開賽。葉宏蔚／詹又蓁在全英賽一路過關斬將挺進決賽，面對法國強敵成功頂住對手反撲壓力，終場以21：19、21：18直落二奪勝，不僅抱回生涯首座超級1000賽冠軍，更一舉成為台灣羽球史上第一組在全英公開賽奪冠的混雙組合，寫下歷史新頁。憑藉整季在高級別賽事累積的豐厚積分，兩人順利鎖定杭州年終賽門票。暫居年終賽女雙第5種子的許尹鏸／林芝昀，是台灣新生代最受矚目的女雙組合。兩人本季在巡迴賽各站展現十足韌性，年中先後在超級500等級澳洲公開賽與超級750等級日本公開賽強勢闖入4強，其中日本公開賽首輪更上演逆轉秀扳倒馬來西亞名將陳康樂／蒂娜，展現與世界一線強權抗衡的實力。進入下半年歐洲賽季後，許尹鏸／林芝昀狀態越來越好，接連在北極公開賽與德國海洛超級500公開賽奪下銀牌。憑藉整季穩定且亮眼的成績單，兩人成功首度叩關年終總決賽殿堂。