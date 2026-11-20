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▲崔美娜秀因《單身即地獄》走紅，擁有姣好外型。（圖／翻攝自IG@minadori222）

年度音樂盛事《2026 MAMA AWARDS》今（20）於日本大阪京瓷巨蛋登場，紅毯主持人是由《單身即地獄5》爆紅的崔美娜秀首挑大梁，然而，大阪當地氣溫驟降，身穿一襲單薄白色禮服亮相的她，在戶外寒風中明顯凍到受不了，不僅身體頻頻打顫，連手上的麥克風與手卡都跟著不停晃動，畫面流出後立刻引發全網心疼。以一襲優雅白禮服驚豔登場的崔美娜秀，雖然造型仙氣十足，卻難敵大阪傍晚下探8至12度的低溫考驗。從轉播畫面中可以清楚看見，她在室外連線訪問時一邊努力維持專業微笑，身體卻止不住地微微發抖，緊握麥克風的雙手更是顫抖得相當明顯。這段敬業卻又略顯狼狽的畫面隨即在社群上瘋傳，網友紛紛留言替她抱屈：「紅毯居然是崔美娜秀主持，大冷天穿這樣太拚了」、「隔著螢幕都能感受到那股寒意」、「為什麼要在這麼冷的天氣辦戶外紅毯」、「看她抖成這樣真的好心疼，感覺快凍僵了」。首度與李大輝組隊搭檔，崔美娜秀將連兩日（20日、21日）鎮守紅毯第一線。過去因《單身即地獄5》打開知名度的她，這次成功跨界大型音樂典禮主持，也讓大眾見識到她跳脫實境秀框架、展現專業主持功力的全新面貌。本屆《2026 MAMA AWARDS》以「A MUSIC INTERSTELLAR」為核心主軸，寓意藉由音樂串聯不同宇宙，並連續兩晚於大阪京瓷巨蛋盛大舉辦。首日典禮由男神朴寶劍掌舵主持，表演陣容星光熠熠，集結了CL、BABYMONSTER、ILLIT、TREASURE、NCT WISH、ALLDAY PROJECT、ALPHA DRIVE ONE及Hearts2Hearts等重磅卡司。此外，ENHYPEN更將打造融合電影《沙丘》世界觀的限定舞台，而闊別MAMA長達20年的傳奇組合Panic也將重磅回歸，與新生代偶像同台共演，為這場跨世代音樂盛宴增添滿滿亮點。