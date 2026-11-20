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南寶樹脂今（20）日開法說會，由於原物料成本上漲，客戶積極下單備貨前十月營收雙位數成長，而前三季營業淨利已寫下新高，加上業外資產處分挹注，今年全年營收與獲利可望再創新高。另，南寶成立「半導體產業發展部」，希望營造內部創業氛圍，聚焦光電、半導體與CCL材料三大領域資源加速整合。南寶董事長暨執行長黃映霖指出，產品應用廣泛涵蓋鞋材、紡織、木工、電子與半導體等，讓需求不易受單一產業的景氣波動影響，創造穩定的獲利與強勁的現金流。目前正積極跨足電子與半導體特化材料領域，期盼為公司注入全新的長期成長動能。透過「優化產業地位以維持強健的現金流」與「切入高成長的電子與半導體應用」雙軌並進，為股東創造長期價值。「半導體產業發展部」短期以光電材料率先展現實績，主攻高階顯示與綠色電子，其中折疊螢幕光學膠出貨持續攀升，明年可望倍增；在核心半導體材料方面，目標跨足半導體先進封裝相關膠材，目前半導體用膠已開始供貨。中長期則瞄準高頻通訊相關應用，積極布局CCL材料。南寶更承諾將維持現金股利發放率至少65%策略，以去年每股配發18元為例，發放率高達89%，以現在股價換算現金殖利率約6%。