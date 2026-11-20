我是廣告 請繼續往下閱讀

融資減少、外資賣壓趨緩 分析師看下週反彈

選前行情成觀察焦點 國安基金進場時機受關注

台股今（20）日賣壓全面出籠，加權指數終場重挫2393.60點，以36033.29點作收，跌幅達6.23%，成交值8773.5億元，創下台股史上第3大收盤跌點。資深證券分析師呂漢威認為，近期外資現貨賣超及期貨未平倉空單的賣壓有逐漸趨緩跡象，加上融資大幅減少，市場可能逐步接近跌深反彈階段，預期台股下週有機會出現反彈，最快可能從下週一開始。三大法人今天同步賣超，外資及陸資賣超94.13億元、投信賣超87.49億元，自營商賣超340.84億元，合計賣超522.46億元。呂漢威表示，今天市場賣壓相當沉重，盤面呈現恐慌性賣出的氛圍，投資人信心受到衝擊；自營商賣超中，除了自行買賣，也包含避險操作，呂漢威解釋，券商發行權證等衍生性金融商品後，必須因應標的價格變動進行風險管理，可能透過期貨、融券等方式調整部位，因此自營商避險賣超金額較大，不宜直接解讀為券商全面看空台股。呂漢威指出，前一交易日融資餘額已減少200多億元，今天市場再度大幅下跌，預期融資也會有一定幅度的減少。根據11月19日上市、上櫃信用交易資料，上市融資減少236.58億元，上櫃融資減少98.10億元，合計減少334.68億元，顯示前一日確實出現大幅減資情況。他認為，從近期外資現貨賣超及期貨未平倉空單變化來看，外資賣壓已有逐漸減少的跡象，市場可能接近跌深反彈階段。不過，賣超縮小不代表外資已經轉為買超，後續仍須觀察法人籌碼變化。至於反彈時間，呂漢威表示，預期台股下週有機會出現反彈，最快下週一就有機會，並提到下週就是地方選舉及全國性公民投票前一週，市場可能出現選前行情，若拖到週五選前一天就已經太晚了。呂漢威指出，以美國道瓊工業指數過往選舉前後表現為例，認為選前一週市場相對穩定的情況，值得作為觀察台股短線走勢的參考。對於市場關注國安基金是否進場，呂漢威認為，國安基金可運用資金有一定限額，並非能無止境承接賣壓；若在市場賣壓最沉重時進場，效果未必最好。他認為，待市場賣壓逐步調整後，再視情況採取穩定市場措施，可能更有助於降低恐慌情緒。另外，金管會已於11月19日宣布加碼限空措施，並自20日起實施，包括個股當日收盤跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券或借券賣出，以及調降盤中借券賣出委託數量上限等措施。