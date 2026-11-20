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AI安全與研發速度的兩難

長生不老不再只是神話？瑞典哲學家、前牛津大學教授博斯特倫（Nick Bostrom）近日指出，隨著人工智慧（AI）在生物醫學與抗衰老研究領域可能帶來的重大突破，人類未來的平均壽命有望大幅延長，甚至可以活「超過一千年」。根據《商業內幕》報導，博斯特倫是在19日播出的一檔Podcast節目中作出上述預測。博斯特倫認為，若AI能夠協助人類克服生理老化問題，光是消除衰老帶來的死亡風險，人類的預期壽命就可能落在「1200歲甚至1400歲左右」。博斯特倫進一步指出，「而且這可能還只是相當保守的下限」，在AI高度發展的情境下，人類同時也能透過其他技術手段，大幅降低意外事故等外部致死風險，使壽命進一步延長。現年53歲的博斯特倫長期鑽研「人類增強」（Human Enhancement）與新興科技倫理。他曾於2005年在牛津大學創立跨學科研究機構「人類未來研究所」（Future of Humanity Institute），在AI風險與人類存亡議題上極具影響力，該機構已於2024年正式關閉。博斯特倫發表這番言論之際，全球科技界正針對「AI安全」展開激烈辯論。許多AI研究人員近期紛紛呼籲放緩AI研發腳步，以確保AI的行為符合人類的期望目標與道德規範，並建立完善的防護護欄，確保先進AI的運作符合人類整體利益。對此，博斯特倫坦言，在「加速開發AI」與「確保AI安全」之間取得平衡，是一道極為複雜的難題。博斯特倫表示，「我認為在全盤評估中，這只是眾多考量因素之一，一方面，你可能會認為如果我們在AI轉型期多花一點時間投入研究，或許能打造出更安全的AI，讓AI發展帶來的『存在性風險』以某種幅度下降」。然而，博斯特倫指出「但另一方面，我們每延遲一年，全球就有數以百萬計的人口持續走向死亡」。