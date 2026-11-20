出國整理行李時，不少人會把手持電風扇放進行李箱，卻可能因此卡在機場安檢，甚至面臨罰款。一名任職滿10年的地勤近日在Threads發文提醒，千萬別再將手持式電風扇直接托運，並分享同事從行李箱取出電扇、準備登記違規的照片。手持風扇大致分為2種電池規格，鋰電池款須放隨身行李，鉛酸電池款若不符合航空運輸規範，則完全不能上機。桃園機場提醒，依《民用航空法》規定，違規攜帶或在行李中夾帶危險物品，經查獲可能被要求開箱檢查，並面臨1萬至5萬元罰鍰。
手持電風扇別亂塞行李箱！地勤揭托運恐挨罰
一名地勤近日透過Threads發文表示：「拜託大家不要再托運手持式電風扇了，來自剛滿十年的地勤同仁強烈建議。」貼文還附上工作現場照片，只見一名同事從行李箱內取出手持電風扇，另一人在旁比出打叉手勢，原PO則拿著筆準備登記違規情況。
不少網友看完後留言提醒，「那個不是都要放隨身行李嗎」、「手持式電扇，顧名思義請手持，不要託運」，也有人分享判斷方式，認為不需要另外插電就能使用的物品，應先確認是否必須隨身攜帶，避免誤放進托運行李。另有民眾感謝地勤事先提醒，認為相關規定確實容易被忽略。
手持電風扇分2種！鋰電池風扇必須隨身帶 鉛酸電池款全面禁止
航警局說明，手持式電風扇能否帶上飛機，主要取決於使用的電池種類。
🟡鋰電池
市面上常見的USB充電式手持風扇，多數搭載鋰電池，例如18650鋰電池，這類產品必須放在隨身行李中，不能放入托運行李。
原因在於鋰電池若在貨艙環境中發生異常，可能引發膨脹、起火等風險，因此航空規範對攜帶方式有所限制。至於搭載鋰電池的可攜式電子裝置，若符合規定可採托運方式運送，則必須完全關機，不能停留在睡眠或休眠狀態，避免設備意外啟動。
🟡鉛酸電池風扇
部分價格較低或復古款式的充電風扇，可能使用鉛酸電池，桃園機場提醒，若設備未符合國際航空運輸協會（IATA）A67條款，便屬於航空運輸禁止攜帶的物品，無論放在隨身行李或托運行李，都不能帶上飛機。
桃園機場沒收籃塞滿電扇 違規最高可罰5萬元
日前就有網友發現，桃園機場安檢區的違禁品沒收籃堆滿各式手持電風扇，讓他驚訝表示：「沒想到竟然有這麼多人因為攜帶手持風扇卡在安檢，出國前一定要徹底檢查各項物品，不然到了安檢就只能跟風扇說掰掰了。」
桃園機場也透過告示提醒旅客，依《民用航空法》第49條之1第4款規定，打火機、行動電源、充電式電池、易燃液體及氣體等危險物品，不得違規攜帶或夾帶於行李中。一旦在托運行李內查獲違禁物品，安檢人員可能要求旅客開箱重新檢查，不僅耽誤報到及登機時間，違規者還可能依法處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
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一名地勤近日透過Threads發文表示：「拜託大家不要再托運手持式電風扇了，來自剛滿十年的地勤同仁強烈建議。」貼文還附上工作現場照片，只見一名同事從行李箱內取出手持電風扇，另一人在旁比出打叉手勢，原PO則拿著筆準備登記違規情況。
不少網友看完後留言提醒，「那個不是都要放隨身行李嗎」、「手持式電扇，顧名思義請手持，不要託運」，也有人分享判斷方式，認為不需要另外插電就能使用的物品，應先確認是否必須隨身攜帶，避免誤放進托運行李。另有民眾感謝地勤事先提醒，認為相關規定確實容易被忽略。
手持電風扇分2種！鋰電池風扇必須隨身帶 鉛酸電池款全面禁止
航警局說明，手持式電風扇能否帶上飛機，主要取決於使用的電池種類。
🟡鋰電池
市面上常見的USB充電式手持風扇，多數搭載鋰電池，例如18650鋰電池，這類產品必須放在隨身行李中，不能放入托運行李。
原因在於鋰電池若在貨艙環境中發生異常，可能引發膨脹、起火等風險，因此航空規範對攜帶方式有所限制。至於搭載鋰電池的可攜式電子裝置，若符合規定可採托運方式運送，則必須完全關機，不能停留在睡眠或休眠狀態，避免設備意外啟動。
🟡鉛酸電池風扇
部分價格較低或復古款式的充電風扇，可能使用鉛酸電池，桃園機場提醒，若設備未符合國際航空運輸協會（IATA）A67條款，便屬於航空運輸禁止攜帶的物品，無論放在隨身行李或托運行李，都不能帶上飛機。
日前就有網友發現，桃園機場安檢區的違禁品沒收籃堆滿各式手持電風扇，讓他驚訝表示：「沒想到竟然有這麼多人因為攜帶手持風扇卡在安檢，出國前一定要徹底檢查各項物品，不然到了安檢就只能跟風扇說掰掰了。」
桃園機場也透過告示提醒旅客，依《民用航空法》第49條之1第4款規定，打火機、行動電源、充電式電池、易燃液體及氣體等危險物品，不得違規攜帶或夾帶於行李中。一旦在托運行李內查獲違禁物品，安檢人員可能要求旅客開箱重新檢查，不僅耽誤報到及登機時間，違規者還可能依法處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。