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受AI利空拖累，台股今（20）日終場重挫2,393.60點、收在36,033.29點，適逢大陸冷氣團南下，有「台灣颱風論壇」氣象粉專在Threads貼出今晚至明晨「全台公園低溫預測」，點名大安森林公園低溫下探14度，更幽默安慰股民「還好不會下雨淋濕」，並預告週末中午過後就會回溫。三大法人今日合計賣超522.46億元，台股連日下殺讓大批投資人自嘲「要睡公園」。氣象粉專小編「風編」搭上時事，引用中央氣象署資料整理全台公園低溫預測，並喊話「集氣一個愛心，台股漲1點」。數據顯示，大安森林公園僅14至15度，板橋萬坪公園、新竹巨城前廣場下探13至15度，羅東中山公園低至12至14度；中南部文心森林公園約15至17度，高雄中央公園則有18至21度。貼文引來網友苦笑「還好已準備好大紙箱」、「紙箱快搶不到了」，風編也幽默回覆「還好不會下雨淋濕」。除了平地公園低溫，高山氣溫也持續下探，合歡山今晚至明晨僅0至1度、雪山主峰下探零下1度，山頂仍有零星降雪機率。面對網友詢問紙箱去哪拿，風編搞笑回應「希望國安基金提撥0.00001%提供公發紙箱」，同時帶來好消息，指出週末（六、日）清晨受輻射冷卻影響最冷，但白天放晴後各地中午氣溫可回升至20度以上，中南部甚至上看24至26度，提醒民眾留意劇烈日夜溫差。