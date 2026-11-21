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Faker初登世界賽舞台 首秀就拿冠軍

▲Faker 如今已經成為韓國的代表人物之一，生涯擁有6座世界賽冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）

13年過去Faker成傳奇 TPA奪冠仍是經典回憶

《GTA 6》與前作相隔13年，漫長時間等待也讓玩家開始想起當年，回到2013年，電競圈也正處於快速發展的年代，《英雄聯盟》也正迎來新一代明星選手，其中 Faker 首次登上世界大賽舞台，就一路奪下冠軍，成為後續電競歷史最具代表性的傳奇之一。2013年，當時年僅17歲的 Faker 加入 SK Telecom T1，並在同年《英雄聯盟》世界大賽首次登場，SKT 最終在決賽以3:0擊敗中國 Royal Club，拿下隊史首座世界冠軍，Faker 也在職業生涯初期便站上世界頂點，開啟長達十多年的傳奇旅程。台灣玩家同樣對那段時期不陌生，TPA（台北暗殺星）才在2012年《英雄聯盟》世界大賽擊敗韓國 Azubu Frost，奪下台灣首座世界冠軍，隔年仍是台灣電競圈的焦點之一，當時 TPA、ahq 等隊伍在各項賽事中交手，讓不少玩家守在電腦前關注比賽。13年過去，當年剛踏上世界舞台的 Faker，如今已成為《英雄聯盟》史上最具代表性的選手之一，而 TPA 奪冠的那段記憶也仍留在台灣玩家心中，如今《GTA 6》正式上市，對曾經追過 LOL、看過 TPA 奪冠的老玩家而言，或許也像是一場跨越13年的青春回憶。