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▲支持者太熱情，沈伯洋與何欣純抵達元保宮時，廟前黑壓壓一片人頭，根本看不到兩人在哪。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）





▲洋流號所到之處，台中民眾如潮水般湧出，聲勢絲毫不遜於台北。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

連趕台中南投兩場晚會 何欣純送辣椒醬端大麵羹「誘惑」

▲何欣純致詞時，沈伯洋忙著東張西望。（圖／記者陳佩君攝，2026.11.20）

民進黨台北市長候選人沈伯洋今（20）日下午南下台中北區元保宮，與民進黨台中市長候選人何欣純合體造勢。早早在現場守候的沈母閨蜜團不僅舉牌相挺，更受訪透露沈伯洋的小名叫「洋洋」；地主何欣純特別準備東泉與源美兩瓶在地辣椒醬致贈，貼心叮嚀他「慢慢吃不要用灌的」！針對一晚連跑台中、南投兩場造勢晚會，沈伯洋感性表示，這兩縣市分別是生母與養母的故鄉，「都算是我的半個故鄉，我有深厚的感情」。沈伯洋與何欣純今日下午3點在台中元保宮合體，但下午2點不到，現場便已湧入上千名支持者。排在隊伍最前方的支持者「小水滴」早上9點就從彰化員林趕來卡位；現場還有一群婆婆媽媽高舉「沈伯洋的媽媽親友團」、「阿母親友團當你的靠山」等手舉牌，拉長脖子引頸期盼。她們受訪時透露，自己與沈母相識長達35年，前幾年沈媽媽經歷癌症與免疫力失調之苦，姊妹淘們也一路陪伴直到她過世。這群阿姨們感性地說，雖然沈母已離世，但大家與沈伯洋依然保持聯絡。她們透露沈伯洋的小名叫「洋洋」，小時候沈母一邊工作一邊獨自帶大他，其中一位朋友還曾幫忙照顧過2、3個月，後來考量沈伯洋的身體狀況，沈母決定將孩子送回台北的父親身邊。「當年沒想到，五、六歲的小孩長大後變得這麼厲害、讓大家刮目相看！」阿姨們這次特別組成「媽媽親友團」並製作公仔等禮物，希望能傳遞溫暖，讓他感受到媽媽還在身邊關心著他。沈伯洋上台致詞時強調，台灣的選戰永遠是「決戰中台灣」，自己小時候就住在台中，台中對他而言有著非常深層的意義，衷心希望大家這一次都能站出來投票。會後媒體問及為何一個晚上要「台中、南投來回跑」，沈伯洋解釋，生母是台中人、後來的媽媽是南投埔里人，「這兩個地方都算是我的半個故鄉、有深厚的感情」；他也回憶小時候從台中坐車前往埔里要開很久，如今有了國道6號，兩地往返已迅速許多。除了溫馨的親友團應援，現場也充滿濃濃的台中美食話題。沈伯洋上次走讀台中時，曾將東泉辣椒醬塗在雞蛋糕上引發網路熱議，後來甚至把辣椒醬塗在披薩上，何欣純今日特別笑稱他辣椒醬「用得很凶」，一口氣送上東泉與源美兩個台中經典品牌。何欣純不僅現場叮嚀他，最道地的台中吃法是搭配炒麵，「但是要慢慢吃，不要用灌的，吃完了我還有很多」，隨後提及台中特色小吃「大麵羹」故意「引誘」沈伯洋「是不是很懷念、很想吃？」沈伯洋狂點頭，何欣純卻笑著喊卡說「現在不能吃，我們要去車掃了」。