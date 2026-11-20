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民進黨台北市議員候選人馬郁雯參選中正萬華區期間，曾遭網友留言死亡恐嚇「下一秒你可能就躺在血泊中」，她第一時間蒐證報警並提告，檢方日前依恐嚇危害安全罪嫌起訴吳姓男子；案件今（20）日首度開庭，然而被告竟辯稱自己只是「好心提醒」，讓馬郁雯直言再度見證「這些惡，有多可惡，又有多荒謬」，強調將透過法律捍衛底線。馬郁雯表示，當時她跑完行程後在Threads發文，沒想到竟收到吳姓男子留言恐嚇，內容包括「走路小心，下一秒你可能就躺在血泊中」等字句。面對死亡威脅，她沒有選擇沉默，而是立即蒐證並前往警局報案，同時提告對方妨害自由，經過檢警調查後，檢方認定吳男涉犯恐嚇危害安全罪嫌，依法提起公訴，案件也正式進入司法程序。馬郁雯進一步指出，今天首度開庭時，吳姓男子對自己的行為輕描淡寫，辯稱只是「好心提醒」，並表示「並沒有實際犯意」、「且非針對特定人」。為了解釋自己的行為，被告還自稱並非民眾黨員，也不是工作人員，只是一名志工。馬郁雯也提到，超過3年多的時間，當記者的時候，她揭弊、為議題發聲，長期在網路上受到言語霸凌、言語性騷擾，更不是第一次收到死亡恐嚇，即便如今轉身投入選舉，但自己的態度自始至終不會改變。最後，馬郁雯也強調，這樣的惡意、霸凌與死亡恐嚇，並不會讓她在為「對的事情」發聲時感到退卻，更不會因為自己是公眾人物，而選擇縱放姑息，將會用法律捍衛底線，也一定會告到底，「再說一次，網路非法外之地，請為自己的行為付出代價！」