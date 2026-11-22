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白蘿蔔可生津、消食 蓮藕養陰潤燥

賴俊宏提醒，小雪養生注意7大重點

保暖適度： 注意早晚溫差，避免突然暴露於寒冷環境，但不必過度包裹或刻意大量排汗。

注意早晚溫差，避免突然暴露於寒冷環境，但不必過度包裹或刻意大量排汗。 維持濕度： 室內避免過度乾燥，適度通風並補充水分，減少鼻腔、咽喉與皮膚乾燥不適。

室內避免過度乾燥，適度通風並補充水分，減少鼻腔、咽喉與皮膚乾燥不適。 飲食均衡： 可適度選擇溫熱料理，但不宜大量進補。依體質搭配白蘿蔔、山藥、百合等食材，避免過量油膩與辛辣食物。

可適度選擇溫熱料理，但不宜大量進補。依體質搭配白蘿蔔、山藥、百合等食材，避免過量油膩與辛辣食物。 規律作息： 保持充足睡眠，避免長期熬夜，白天可適度接受自然光照，協助維持生活節律。

保持充足睡眠，避免長期熬夜，白天可適度接受自然光照，協助維持生活節律。 持續運動： 選擇散步、伸展或微發汗的活動，不必因天氣寒冷而完全停止活動。

選擇散步、伸展或微發汗的活動，不必因天氣寒冷而完全停止活動。 情志調暢： 留意情緒變化，維持社交活動與生活興趣，避免長期累積精神壓力。

留意情緒變化，維持社交活動與生活興趣，避免長期累積精神壓力。 皮膚保養： 減少過熱或過度使用清潔用品的洗澡方式，且適度保濕。

11月22日是二十四節氣中的「小雪」，中醫師提及，以中醫觀點認為，這個時節除了延續立冬的「養藏」原則，更應注意寒冷、乾燥及日照變化對身體的影響。而冬季養生並非一味溫補，中醫師推薦，可吃白蘿蔔、百合、銀耳、蓮藕幫助養陰潤燥、消食。欣悅中醫診所中醫師賴俊宏指出，中醫認為人體的氣血運行與自然環境變化息息相關，除了延續立冬的「養藏」原則，更應注意寒冷、乾燥及日照變化對身體的影響。但冬季養生並非一味溫補。賴俊宏說，部分民眾因天氣寒冷而增加進補、減少活動，甚至長時間待在空氣乾燥的室內，反而可能出現口乾舌燥、皮膚搔癢、睡眠不佳等問題，應以防寒保暖、潤燥護膚、調暢情志為原則，再依個人體質適度調整。賴俊宏表示，中醫觀點來看，白天陽氣逐漸升發，有助於人體活動；到了傍晚，則應逐漸收斂，讓身體進入休息與恢復的階段；提醒人們應順應自然節律，避免過度勞累、長期熬夜及不必要的身體耗損。賴俊宏指出，「養護陽氣」也不代表必須將身體包裹得密不透風，或大量食用溫熱藥材。中醫強調陰陽平衡，若本身已有口乾、便秘、煩熱等表現，卻仍持續大量進補，可能使原有不適更加明顯。尤其台灣冬季氣候與北方寒冷地區不同，部分地區仍然溫暖潮濕，民眾應依實際氣溫與個人體質調整衣著及飲食，而非單純依照節氣進行大量進補。飲食調養要溫補不宜過度，潤燥顧脾胃。賴俊宏說，以「白蘿蔔」為冬季常見食材，中醫食療常用於下氣、消食及生津。對於冬季飲食較油膩、容易腹脹的民眾，可適度將白蘿蔔加入湯品或日常料理，但要記得煮熟不要生吃，避免腹脹更嚴重。另外，百合、銀耳、蓮藕則是「養陰潤燥」，可提供水分、膳食纖維，對於冬季容易口乾、飲食水分不足的人特別適合；賴俊宏說明，「健脾養胃」則是透過山藥、蓮子，常用於補脾養胃、養心安神，可適度加入日常飲食。