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陳佩君改任專任總經理 強化專業分工

永昕生醫業務逐漸邁向國際，不過面對國際量產訂單增速、日本廠動工，為加速日本銀行注資融資與籌資。永昕生醫今（20）日開臨時董事會，推選由最大股東晟德改派的代表人王素琦出任新任董事長、原董事長陳佩君專任總經理。晟德表示，永昕是集團生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）事業體的核心，由集團直接派任董事長，代表晟德將加強參與永昕在國際化的發展，並在資本、策略與國際合作上提供支持。而CDMO致勝關鍵是商品化的速度，永昕全力導入AI 數位孿生，更仰賴專任總經理帶領團隊衝刺全球業務、推動藥品規模化量產，以及落實日本合資公司Alfenax的建廠工程。此次高階人事佈局異動旨在透過集團資源整合、專業分工與精進公司治理，全面強化永昕在國際CDMO戰略佈局與競爭力。除考量商品化加速外，據悉，日本官方以及日本合資公司態度也是本次異動關鍵，由於日方希望母公司晟德派任職董座並背書保證，以利日本官方核准建廠補助並獲得日本銀行注資融資與籌資。新任董事長王素琦表示，永昕在陳佩君帶領下已完成多項里程碑，今年營運表現強勁，累計前10月營收逾8億元、年增53.5%，成績有目共睹。晟德將加速永昕國際化，朝著國際級CDMO的目標邁進。