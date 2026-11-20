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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署推薦轄區內4位運用微型創業鳳凰計畫的創業家，獲微型創業楷模之殊榮。(記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(記者黃守作攝)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今(115)年交出亮眼成績單，該分署推薦轄區內4位運用微型創業鳳凰計畫的創業家，在歷經勞動部嚴格評選後脫穎而出，榮獲微型創業楷模之殊榮。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，微型創業之路十分艱辛，該分署推薦轄區內4位運用微型創業鳳凰計畫的4位創業家，獲選為勞動部創業楷模，而在創業初期均獲得勞動部微型創業鳳凰計畫的資金挹注與專業顧問陪跑輔導。郭耿華說，高屏澎東分署從114年9月即開始啟動一系列的楷模培植措施，從創業楷模前輩經驗傳承、簡報製作技巧及表達能力訓練、評選計畫書撰寫輔導到複選上台模擬演練等，歷時14個月，如今這4位運用微型創業鳳凰計畫的創業家，他們憑藉對創業的熱情、專業與創新的經營思維，在各自的領域中開創出一片天，成為南部微型企業標竿。這4位獲選微型創業楷模的是，莊豐銘、陳逸斌、洪月英、饒芝綺，並於18日到台北市，由勞動部所舉辦的2026年微型創業楷模頒獎典禮，接受勞動部次長陳明仁頒獎表揚，頒發獎座及獎勵金，並肯定創業家們憑藉堅持與創新的精神，在競爭激烈的市場環境中，開創事業新局。郭耿華指出，勞動部所推出的微型創業鳳凰計畫，一直是創業者最堅實的後盾，勞動部提供免擔保品、享前2至3年免息、最高貸款額度新台幣200萬元等多項利多政策，高屏澎東分署將持續透過完善的輔導體系，來協助更多有志創業或已創業的民眾開創新局，全力陪伴民眾穩健創業。郭耿華並指出，勞動力發展署高屏澎東分署為協助婦女、中高齡者及失業者投入創業，將持續透過提供創業研習課程、顧問輔導及創業貸款等措施，以協助創業者降低創業風險、提升經營能力。勞動部強調，未來將持續整合政府、學研機構、金融單位及民間資源，協助更多創業者穩健發展事業，並透過微型創業楷模選拔發掘更多優秀典範，讓創業精神持續綻放光芒，帶動地方經濟與產業永續發展。