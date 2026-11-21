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▲參與《星辰地圖》藝術展的學員母女檔侯秀蓉、李芸慈在創作過程中更了解彼此。（圖 /記者朱永強攝）

▲參與《星辰地圖》藝術展的學員母女檔楊允淇、Sarah黃姝誼透過藝術對話更了解彼此。（圖 /記者朱永強攝）

▲參與《星辰地圖》藝術展的學員侯秀蓉。（圖／記者朱永強攝）

▲《星辰地圖》藝術特展自11月1日至11月30日於捷運忠孝復興站藝文廊展出。（圖／記者朱永強攝）

台北捷運忠孝復興站每天人潮絡繹不絕，通勤族踩著匆忙步伐，在城市節奏中奔波，卻很少有機會停下來傾聽自己的內心。在車站穿堂層的一隅，一場名為《星辰地圖》的藝術展，透過層層堆疊的油彩與豐富色彩，呈現出兩對母女不曾輕易說出口的生命故事。從職場高壓、親子衝突，到長年埋藏心底的孤單與遺憾，侯秀蓉與李芸慈、楊允淇與Sarah黃姝誼將情緒化作畫筆下的色彩，也在創作過程中重新看見彼此。《NOWNEWS今日新聞》特別專訪兩對母女，分享她們如何透過藝術對話，解開親子關係中的心結，讓一張畫布成為理解自己、重新靠近家人的起點。「在室內設計的案場上，你面對的不只是圖面，更是客戶無處安放的焦慮，甚至是夫妻在面前拍桌爭執的窒息感。」參展學員之一的侯秀蓉是名資深室內設計師，從業多年她坦言，過去面對極端苛刻、帶著強迫症壓迫感的業主，她曾試圖靠無歌詞輕音樂撫平神經，但那些被動吸收的恐慌與負能量，依然如暗潮在胸口翻攪。轉機發生在她初次接觸到藝術自療。「拿起畫筆時，沒有人要求你畫得多像、多完美。」侯秀蓉回憶，當鮮明與深沉的顏料在畫布上抹開，那些積壓在體內的恐慌與焦慮彷彿找到了出口，「那一刻，畫布成了接住我所有情緒的安全網。心定下來了，回到職場才能重新長出溫柔而穩定的力量。」感受到繪畫帶來的接納感，秀蓉把這份陪伴帶給了當時正處於自我探索與升學情緒衝撞中的女兒李芸慈。從小隨筆塗鴉的芸慈，在母親引導下走進畫布的世界，將青春期那些說不清、理還亂的迷惘，轉化為一幅幅帶著呼吸感的色彩練習。母女之間的對話從來不只有溫情，更多時候是尖銳的刀鋒。在另一對母女身上，楊允淇與女兒Sarah（黃姝誼）都是直來直往的天秤座。兩人脾氣硬、嘴巴利，衝突時常像火球直球對決，字字見血。14歲考進文藻外語、高中外宿，隨後隻身飛往巴黎IESA攻讀藝術管理，Sarah在外漂泊了整整八年。在海外獨立生活的她，習慣了自己扛下所有決定，甚至連重大人生抉擇，都是做成簡報直接「通知」母親。返家後，面對母親反覆叮嚀的家常關心，Sarah常忍不住回敬一句不耐煩的，「妳這句話已經講第三次了。」「我很委屈，我覺得放手是尊重她的獨立。」允淇老師回憶。但母女倆在一次深刻的藝術對談與畫作投射解析中，那層厚厚的武裝終於崩塌。剝開極度獨立的外殼，Sarah內心深處藏著一個14歲就離家、面對孤單與艱辛時的埋怨：「我總覺得自己一個人在外面面對世界，是不是媽媽在我的成長過程中缺席了？」這份深埋在潛意識裡的「被遺棄感」，讓兩人在畫布前抱頭痛哭。那一刻，母親看見了女兒逞強背後的孤獨，女兒看懂了母親壓抑在放手之下的牽掛。藝術自療最微妙的魔力，在於它創造了一個「客觀的緩衝區」。「以前吵架是情緒直接撞擊，現在我們學會按下暫停鍵。」秀蓉老師與允淇老師皆有感而發。母女間的火藥味不再無限蔓延，芸慈學會了在衝突後冷靜反思、主動向媽媽道歉；而過去礙於長輩威嚴的秀蓉姐，也學會放下面子，在睡前輕輕敲開女兒的房門說聲對不起。如今，母女間的心防瓦解，多了聊不完的共同話題，芸慈拉著媽媽一起看韓劇、追韓團，兩代人的關係從劍拔弩張，蛻變成了彼此分享生活日常的好朋友。藝術的力量並未止步於母女，更悄悄滲透進整個家庭。在允淇老師的家中，兒子曾因升學與學業高壓變得極度封閉，常把房門反鎖、對家人的關心報以抗拒。第一次被邀請坐到畫架前時，他筆下流淌出的是大片混亂、深黑、壓抑的線條，無聲控訴著內心的精神重負。沒有任何批判與說教，家人只是安靜地接納了那幅作品。後來，他們全家人甚至一起完成了一幅「全家福合作畫」。向來內斂的父親雖笑稱自己只是「配合女兒」，但當一家四口的手指與筆刷在同一幅畫布上交會時，過去緊繃的家庭氛圍已在無形中化解。現任ASOA美國各州政府辦事處協會會長特助、同時具備公關背景的Sarah指出，現代年輕人物質充裕，但在資訊爆炸與高壓職場的雙重夾擊下，面臨的內在精神轟炸遠超以往。「許多人排斥傳統諮商，是因為需要面對陌生人開口、被點破盲點時容易產生防備心。」Sarah表示，在巴黎求學期間，她就常拿著iPad替朋友做繪畫解析。藝術自療的珍貴之處在於它的即時性與私密性，隨時隨地，只要一張紙、一盒顏料，畫布就能像一面鏡子，映照出意識層面逃避的真相。當這座融合了生命轉折、跨世代和解與五感療癒的「星辰地圖」在熙攘的捷運站點亮，創作者們希望留給都會通勤族一句溫柔的提醒，「停下來看看，或許某幅畫帶領你找到內心的平靜」。《星辰地圖》藝術特展自11月1日至11月30日於捷運忠孝復興站藝文廊展出。