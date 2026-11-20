冷氣團今晚至明天清晨（11月20日至11月21日）最強，中央氣象署預報員陳姵安表示，台中以北、宜蘭低溫13至14度，苗栗以北近山區、空曠地區只有10度，還要注意8級強風，周日白天（11月22日）冷氣團逐漸減弱，不過下周二（11月24日）鋒面通過、東北季風增強，全台降雨機率提高，北台灣、東半部轉為濕冷天氣。
北台灣清晨低溫下探10度 注意8級強陣風
陳姵安表示，今天晚上到明天清晨，在大陸冷氣團配合輻射冷卻的情況下，是全台氣溫最低的一段時間，台中以北、宜蘭普遍13至14度，苗栗以北近山區、空曠地區，局部甚至可能出現10度左右的極端低溫，南部及台東則是16至18度，全台海拔3000公尺以上的高山持續有飄雪或下冰霰的機率。
此外，氣象署已發佈「陸上強風特報」，今晚到明晚，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣，要注意平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率，風強加氣溫偏低，體感會再更冷一些。
周日冷氣團減弱回暖 下周二鋒面報到轉濕冷
明天白天氣溫依舊偏冷，北台灣、宜蘭和花蓮19至20度，中南部及台東23至25度，明晚至周日清晨，依舊會有一波較低氣溫，直到周日白天冷氣團減弱，台灣各地氣溫回到22至26度，下周一（11月23日）各地白天高溫進一步來到25至28度。
陳姵安說明，下一波冷空氣預計下周二、下周三（11月25日）影響，強度為東北季風，北部、宜蘭白天高溫會再下降到20度左右，早晚低溫16度，整體降溫不會比今明兩天的冷氣團大，下周四（11月26日）逐漸回暖。
降雨方面，陳姵安提及，明天至下周一水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，但是下周二會有鋒面通過，配合東北季風增強，全台降雨機率提高，尤其是迎風面北台灣、東半部整天都有局部短暫雨，中南部則是以零星雨勢為主。
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陳姵安表示，今天晚上到明天清晨，在大陸冷氣團配合輻射冷卻的情況下，是全台氣溫最低的一段時間，台中以北、宜蘭普遍13至14度，苗栗以北近山區、空曠地區，局部甚至可能出現10度左右的極端低溫，南部及台東則是16至18度，全台海拔3000公尺以上的高山持續有飄雪或下冰霰的機率。
此外，氣象署已發佈「陸上強風特報」，今晚到明晚，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣，要注意平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率，風強加氣溫偏低，體感會再更冷一些。
明天白天氣溫依舊偏冷，北台灣、宜蘭和花蓮19至20度，中南部及台東23至25度，明晚至周日清晨，依舊會有一波較低氣溫，直到周日白天冷氣團減弱，台灣各地氣溫回到22至26度，下周一（11月23日）各地白天高溫進一步來到25至28度。
陳姵安說明，下一波冷空氣預計下周二、下周三（11月25日）影響，強度為東北季風，北部、宜蘭白天高溫會再下降到20度左右，早晚低溫16度，整體降溫不會比今明兩天的冷氣團大，下周四（11月26日）逐漸回暖。
降雨方面，陳姵安提及，明天至下周一水氣減少，各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，但是下周二會有鋒面通過，配合東北季風增強，全台降雨機率提高，尤其是迎風面北台灣、東半部整天都有局部短暫雨，中南部則是以零星雨勢為主。