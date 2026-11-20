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▲BTS現身駁二藝術特區，柾國拿著手機邊笑邊拍粉絲。（圖／讀者提供）

▲柾國（左）、Jimin（中）、j-hope（右）在駁二逛記念品店被粉絲巧遇。（圖／讀者提供）

▲BTS素顏逛駁二特區，還在高雄吃吃喝喝。（圖／讀者提供）

韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年來到台灣舉辦演唱會，不同於過往都選擇在台北演出，這次移師到高雄世運主場館，甚至一次就辦三天，昨日的演出結束後，今（20）日是成員們的休息日，他們利用假日出門逛高雄，柾國、Jimin、j-hope在駁二散步時被不少粉絲巧遇，柾國還開心舉起手機紀錄粉絲的笑容，把現場所有人都帥瘋了。BTS於本週四、六、日在台灣開唱，今日正逢沒有演出的日子，他們把握時間出門覓食，柾國、Jimin、j-hope更是被目擊出現在駁二藝術特區，感受港都的氣氛。值得一提的是，一行人全部都是素顏出門逛街，柾國看見粉絲時還超親切，拿起自己的手機環繞拍了粉絲一圈，看起來心情相當好。根據了解，他們一行人去駁二之前，還去吃了老江紅茶牛奶，行程超道地也讓粉絲馬上就衝去現場朝聖。韓國天團BTS（防彈少年團）睽違8年回到高雄，第一天的演出中，他們不僅一開場就送上煙火秀，還帶來了許多經典歌曲串燒，更是超親民衝到台下跟粉絲互動，最後還讓粉絲點歌+兩分鐘煙火秀，使許多粉絲直到現在都還找不到高雄世運的出口。