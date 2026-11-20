我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（20）日三讀通過普發2萬元特別條例，在國民黨人數優勢下，以50票贊成、46票反對、0票棄權闖關成功。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，國民黨舉債3857億元普發現金，並非為了民生福祉，而是為了搶救選情、拿人民的錢買選票。不過，吳思瑤貼文曝光後，卻有不少網友將焦點放在立委出席狀況，質疑民進黨有12人缺席，根本是在助攻國民黨。總統賴清德今年8月17日宣布規劃明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團隨後提出特別條例草案，主張加碼至2萬元。立法院今天處理相關法案，罕見「綠白合」共同反對，但最終仍不敵國民黨人數優勢。吳思瑤批評，該案以逕付二讀方式處理，跳過委員會專業審查與討論，還指控國民黨霸凌行政院、剝奪行政權，並呼籲選民在年底選舉投下選票，向她口中的「騙票政客」說不。然而，吳思瑤的說法也引發反彈，許多網友留言表示「民進黨自己12人缺席，還敢發文講」、「你要不要看一下表決票數，你們這麼多人請假是不是在助攻啊」、「民進黨一堆不投票，然後怪別人強行通過」、「民進黨51戰隊只來了39位，12個薪水小偷保送國民黨」、「但你沒說的是，其實民進黨是有機會擋下來的，只要全部DDP立委都參與投票的話？」不過，也有網友發聲緩頰「投反對也是被做文章啊⋯⋯」、「國民黨自己知道最後違憲不會過，但要先演一齣在11/28前騙到票，反正最後沒拿到錢就推給民進黨說：當初民進黨投不同意！！！！」、「12位是不是候選人？因為投下反對，你就會看到今晚脆文熱播『民進黨參選人反對普發2萬』」，吳思瑤隨後也跳出來回覆：「一語中的！」