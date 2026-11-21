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新北市地政局昨（21）日表揚年度優良不動產經紀人員，全市僅5人獲獎，信義房屋就占2席。安康安德店吳勝哲、汐止樟樹店黃晨媛以超越交易的用心服務，展現「先義後利、以人為本」精神而獲肯定。此次獎座由市長侯友宜親自頒發，兩人以專業且超越交易的服務，充分展現信義房屋的企業精神。信義房屋兩位獲獎者中，安康安德店專案經理吳勝哲在信義房屋已邁入第22年，始終站在客戶立場，為客戶思量，耐心與細心的吳勝哲善於處理複雜交易協調，曾協助客戶完成涉及租約公證、屋主、租客與買方三方權益整合之案件，讓客戶安心規劃未來。多年來深獲老客戶肯定而再次委託或轉介親友，建立長久穩定之信任關係。入行多年，吳勝哲不只秉持初心為客戶提供專業服務，面對同仁、學弟妹也展現「手心向下」的態度，將經驗無私傳承給夥伴。而本業之外，吳勝哲也樂於為社區提供服務，社區辦理會議、大小活動等，能在現場看到他穿梭協助的身影。汐止樟樹店主任黃晨媛是來自宜蘭的孩子，擁有樂觀、自然真誠且敢於嘗試的性格，同樣也是設身處地的為客戶著想，不只是為了成交，而是為了對方找出最有利的選擇，一次又一次地打動客戶、累積信任。曾經為了協助獨居長者售屋，黃晨媛整合清理與搬家資源、動員同仁前往協助，沒想到在整理時意外發現屋主已故女兒的證件，黃晨媛細心地保留下來並轉交給屋主，原以為早已丟失卻在此時出現，令屋主十分感動，在物件出售時，緊握她的手感謝她不只協助把房子處理好，也讓他把女兒一起帶走，讓黃晨媛深刻體會服務的價值遠超案件本身。這些行動充分展現了信義房屋「先義後利」、「以人為本」的企業精神，吳勝哲、黃晨媛兩個截然不同背景的信義人，在房產領域除了以專業服務客戶，更以真誠待客、傾聽需求，為客戶提供最合適的解決方案，讓服務不僅是買賣，而是一個用心的承諾。為表揚對不動產交易安全、健全發展、維護消費者權益或法規研究有優異貢獻的從業人員，新北市地政局每年都會遴選出年度優良不動產經紀人員並加以表揚，鼓勵不動產相關業者秉持「專業倫理」與「誠信服務」為消費者服務。