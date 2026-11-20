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▲台鋼雄鷹公布21、22日與捷克國家隊交流賽正式名單。（圖／台鋼雄鷹提供）

2027年第4屆世界12強棒球賽資格賽（WBSC Premier12 Qualifier）將在11月26日於中國中山市點燃戰火，捷克國家隊為備戰賽事，明（21）日將與台鋼雄鷹在新莊棒球場展開2場熱身賽。這2場比賽對雙方而言都有幫助，捷克隊透過「以賽代訓」提早進入比賽狀態，雄鷹則是驗收年輕選手秋訓的成果，並測試陣中3名日籍投手阿部翔太、福島章太以及齋藤伸治，評估是否納入明年洋投名單。第4屆世界12強賽資格賽將於11月26日登場，捷克隊將與英國隊、尼加拉瓜隊以及地主中國隊爭奪2席會內賽門票。為備戰即將到來的高強度國際賽，捷克隊特別來台進行最後集訓，台鋼雄鷹也提供協助，將在明日起與捷克隊進行2場交流賽，透過實戰切磋，提供雙方選手交流的機會。捷克隊前次來台，是2024年第3屆世界12強開賽前，與中華隊進行2場熱身賽，展現對台灣棒球的支持。對捷克隊來說，此次來台與雄鷹交手，是相當重要的實戰機會，由於資格賽3支對手的戰力落差不會太大，捷克隊透過與職業球隊的「以賽代訓」，有助於在正賽前提升對戰強度。雄鷹方面，經過近6週的秋訓強化行程，與捷克隊的2場比賽正好當作成果驗收。雄鷹出賽名單以年輕選手為主，包含今年選秀加盟的邱文佑、宋書桓、顏承恩、黃彥博等新秀，以及本季破繭而出的李欣穎、陳正毅、湯家豪等好手，另外剛從U23世界盃回歸的捕手吳柏萱也將出賽。除了驗收新秀的秋訓成果，雄鷹還能透過2場比賽測試3名日籍投手的戰力，評估是否納入明年的洋投名單。其中34歲的阿部翔太為3名測試日投中資歷最顯赫的球員，6年一軍生涯出賽143場，拿下47次中繼成功，防禦率2.68。24歲的左投福島章太則是曾有日職一軍經歷，2025年轉戰社會人球界。28歲的齋藤伸治曾效力火腿隊，生涯未在一軍出賽，近2年都在四國獨立聯盟打球。