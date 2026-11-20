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手機新品旺很久 資通信訂單創單月新高

▲經濟部統計處今日公布10月外銷訂單金額為1238億美元、年增78.3%，雙雙創下歷史新紀錄。（圖／統計處提供）

11月利空不斷 統計處11月訂單仍估千億美元

經濟部統計處今日公布10月外銷訂單金額為1238億美元、年增78.3%，雙雙創下歷史新紀錄。但11月迄今接連多項AI利空，包括美國期中選舉民主黨大勝，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情請辭、美國加嚴對中國AI管制，以及全球股市暴跌等。對於10月是否是「AI最後的狂歡」，統計處仍預估11月外銷訂單可上看1150億美元，無懼利空籠罩。統計處預估，11月外銷訂單為1150億美元至1187億美元，年增57.6%至62.7%。經濟部統計處長黃偉傑也說，全年外銷訂單金額站上1.1兆元「很明確」，1.2兆元則「有點難度」。據統計，10月外銷訂單金額為1238.2億美元，年增78.3%，無論訂單金額及年增率均創單月新高；累計1至10月外銷訂單9,430.2億美元，均創同期新高，年增58.6%。按貨品類別分析，資訊通信產品訂單金額為467.7億美元，年增107.2%；電子產品539.1億美元，較上年同月增89.8%，均創單月新高。除了科技貨品，傳統產業也拿出好表現。基本金屬、機械、塑橡膠製品、化學品及電機產品均呈現雙位數正成長，其中機械業訂單金額來到24.4億元，創同月新高。統計處上月預估，訂單最高來到1159億美元，實際上達到1238億美元，比預估還多79億元。黃偉傑解釋，主因是資通訊產品及電子產品表現超乎預期，包括手機訂單縮減速度比以往來得慢、科技通膨墊高手機新品價格，以及IC 設計業跟晶片通路在10月收到大訂單，均讓預測出現差距。針對傳統貨品部分，他則說，除了基期因素之外，原物料價格高漲、傳產受惠於AI供應鏈都有帶來相當挹注，但他也提醒中國低價傾銷仍在，目前也沒有終端市場有明顯回溫，所以還是不能過於樂觀。然而，雖然10月繳出好成績，11月對AI供應鏈出現接連利空，包括對於興建AI資料中心態度保守的民主黨在期中選舉大勝，主導AI潮流的黃仁勳因為婚外情請辭輝達執行長、美國商務部對中國AI管制更加嚴格，美國、亞洲及台灣股市都是受到AI商機冷卻而急轉直下。對此，黃偉傑說，無論是美國期中選舉、黃仁勳都無法放入預測模型，但認為輝達近期法說會也相當看好AI前景，民主黨主政也難以完全禁止所有AI資料中心，「目前已經在興建的資料中心基本上是不會被禁止」，認為AI發展趨勢不可能會被逆轉，仍相當正向看待。至於美國商務部對中國AI管制，他認為屬於「補漏洞」不是完全禁止，而台灣高階製程客戶主要是美系為主，因此對於產業衝擊影響有限。對於2026年全年外銷訂單是否還有可能達到1.1兆元，甚至是1.2兆元？他說，1.1兆元比較明確，要達到 1.2 兆「確實有點難度」。據外銷訂單受查廠商對11月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為49.3，預期11月整體 外銷訂單金額將較10月減少。