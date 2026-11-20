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新北推癌篩陽追抽黃金

新北市推出癌症篩檢加碼！即日起至今年12月31日止，凡設籍新北市的民眾，至29區衛生所完成子宮頸癌或大腸癌篩檢，不只可獲得衛福部推出的「健康幣」，新北再加碼送300元商品卡；若篩檢結果異常並完成追蹤，還有機會抽價值3萬元黃金。新北衛生局表示，配合健康幣政策，自今年10月1日起，完成符合資格的公費癌症篩檢即可獲得健康幣，子宮頸癌篩檢及大腸癌篩檢各可獲得900點，2項都完成可累積1800點，可至健康幣專區兌換健康商品。新北市再加碼推出市民專屬好禮300元商品卡活動。為鼓勵民眾及時完成異常追蹤，新北衛生局表示，同步推出「癌症篩檢陽追抽黃金」活動，凡於今年1月1日起接受大腸癌、口腔癌、子宮頸癌或乳癌篩檢，結果異常且於11月30日前完成追蹤者，即可參加抽獎，有機會獲得價值3萬元黃金。衛生局提醒，子宮頸癌及大腸癌早期可能沒有明顯症狀，定期篩檢及異常追蹤都不可少。符合篩檢資格的市民朋友可攜帶身分證及健保卡，前往各區衛生所接受篩檢。