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▲統一時代百貨台北店「夢廣場」最具聖誕節代表性的14米高聖誕樹「Purple Wish」。（圖／統一集團提供）

▲夢廣場「流光千塔．波希米亞的時間迴圈」。（圖／統一集團提供）

▲夢廣場「伏爾塔瓦河的守願女神」。（圖／統一集團提供）

▲統一時代百貨1F忠孝大門「流金星夢．浪漫璀璨」。（圖／統一集團提供）

▲夢廣場將藝術融入生活的「慕夏花與四季沙龍」。（圖／統一集團提供）

▲統一時代百貨1F忠孝大門「流金星夢．浪漫璀璨」。（圖／統一集團提供）

▲DREAM PLAZA松高路大門「卡夫卡的第七個房間」。（圖／統一集團提供）

迎接聖誕節到來，各地聖誕燈飾陸續點亮！統一集團年度聖誕慶典「愛．Sharing」即日起至2027年1月3日登場，今年以捷克首都「布拉格」為主題，串聯高雄夢時代、統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA及集團各通路，打造充滿歐式古典氛圍的聖誕燈景。其中，統一時代百貨台北店夢廣場設置14公尺高聖誕樹，每日整點還有燈光秀，指定日期加碼飄雪演出，預計將成為聖誕節熱門打卡景點。統一集團聖誕活動「愛．Sharing」即日起至2027年1月3日登場，今年以充滿中世紀浪漫氛圍的捷克首都「布拉格」為年度主題城市，串聯高雄夢時代、統一時代百貨台北店及DREAM PLAZA等據點，打造充滿異國風情的聖誕燈飾。其中，統一時代百貨台北店「夢廣場」最具聖誕節代表性的14米高聖誕樹「Purple Wish」，以捷克的立體主義幾何稜角，以及波希米亞水晶的百年切面高超工藝為靈感打造14米高聖誕樹。讓光影在幾何之間流轉，折射出層層璀璨。這份來自古城的璀璨，讓布拉格的美不只留在街巷與建築裡，也在每一道光影中閃耀如夢。每日晚間6點至9點，每逢整點還有主題燈光秀演出，指定日期還加碼推出「聖誕泡泡雪花秀」，讓現場增添夢幻飄雪效果。泡泡雪花秀展演日期包括11月21日至22日、11月28日至29日、12月5日至6日、12月12日至13日、12月19日至20日、12月25日至27日，以及2027年1月1日至3日，將配合燈光秀時段演出。今年統一時代百貨台北店、DREAM PLAZA除了精彩的聖誕主樹，還有許多值得體驗的主題裝置，包含「走進布拉格的序章」將書牆轉化為知識階梯、2F夢廣場中央廣場的「流光千塔．波希米亞的時間迴圈」、將藝術融入生活的「慕夏花與四季沙龍」、感受布拉格專屬古堡風情的「漫遊布拉格」、飄著濃醇咖啡香的「伏爾塔瓦河的守願女神」，另外統一時代百貨1F忠孝大門「流金星夢．浪漫璀璨」以及4F戶外平台「金色城市的流光韻致」體驗經典布拉格城市風景，成為一段只屬於你的布拉格時光。DREAM PLAZA松高路大門「卡夫卡的第七個房間」以布拉格文學巨匠卡夫卡為靈魂，打造一座可進入式精神雕塑。宛如小說世界有了入口，引領我們走進那個存在於卡夫卡筆下荒誕、變異的想像，展開一場穿越現實的小說般迷幻旅程。除了裝置專區之外，百貨周圍、人行道更設有多處網美打卡景點，包含忠孝東路人行道的「光之街」、2F夢廣場花圃「星光漫步」、1F忠孝東路下階梯「心之星願」；DREAM PLAZA興雅路人行道「布拉格花夜步道」、DREAM PLAZA東側廊道「波西米亞光境」讓波希米亞的神祕與浪漫，在夜色中悄然綻放。以上14個必拍打卡景點，自今（20）日起正式點亮，一路閃耀到明年1月3日。