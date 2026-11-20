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選戰倒數8天！盧秀燕談政治沉默：你不說，我也懂

強調民主應容納不同聲音 盧秀燕：意見不同不代表敵人

九合一選舉進入最後倒數8天，台中市長盧秀燕持續扮演國民黨「母雞」角色，透過公開發文呼籲民眾珍惜手中選票。盧秀燕以「你是不是有些訊息，明明已經打好了，最後卻刪除沒有送出去？」作為開場，談及民眾因擔心政治立場不同而引發爭執，甚至遭到網路出征、霸凌，選擇不再表達意見的處境。她強調，真正的民主應該容得下不同聲音，並呼籲民眾在11月28日行使投票權，讓自己的心聲被聽見。盧秀燕表示，許多人或許都有類似經驗，明明已經打好訊息，最後卻選擇刪除；在朋友面前不想爭論，在家人面前不願傷感情，到了網路上，更擔心一句話就招來無止境的出征與霸凌，導致不敢發文、不想留言，甚至連表達想法都得先觀察風向。盧秀燕說，面對這些顧慮與無奈，她想告訴選擇沉默的民眾，「親愛的朋友，你不說，我也懂」，也對有人因為擔憂而不敢表達意見感到心疼。盧秀燕指出，回顧台灣民主發展歷程，過去許多人為了民主走上街頭、為了自由付出代價，所爭取的不只是說話及表達的權利，更是即使彼此意見不同，也不必感到害怕的尊嚴。她強調，「不同意，不代表是敵人；真正的民主，更不應該讓人害怕。」一個真正自由的國家，除了聽得見支持的掌聲，也應容得下反對的聲音，更不能忽略那些尚未說出口的心聲。盧秀燕也表示，無論民眾政治立場為何，都應珍惜手中的選票，透過民主程序表達自己的意見。希望下一代不必因為意見不同而失去朋友，不必因為說出真話而感到恐懼，更不必因為政治立場而懷疑自己的價值，呼籲民眾11月28日珍惜投票權，並以「你的選票，你的心聲；你的自由，或是你免於恐懼的反抗」。