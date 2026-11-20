搭飛機時，除了安全帶、餐桌及螢幕，前方椅背其實還藏著不少實用設計。一名網友近日搭機時，發現座椅上有一條長形裝置，盯了半天仍搞不清楚用途，於是趁起飛前上網求助。貼文曝光後，立刻有內行人揭曉答案，原來只要打開小桌板、扳起中間的卡榫，就能把手機或平板固定在椅背上，讓乘客不用一直低頭追劇，過去也有人在虎航發現上下夾板式支架，讓乘客直呼長知識。若座位沒有附支架，還有人分享可將嘔吐袋攤平，夾在手機與手機殼間，再固定於餐桌或椅背縫隙，就能臨時變出追劇架。
飛機椅背藏「手機支架」！用途曝光：廉航追劇神器
原PO在Threads發文詢問：「起飛前在線求解，飛機椅背上這個長長的東西是做什麼用的？盯著看了好久，有人知道嗎？航程用的到吧？拜託幫我解惑。」
不少網友看到照片後隨即解答，指出這其實是手機、平板專用的固定架，使用時先將前方小桌板打開，再把桌板上的小槽拉出或扳起，就能將裝置橫向卡住，「桌板上面有一個小槽拉開來，固定平板和手機的，廉航這樣不用低頭看片」、「小桌子打開時固定手機平板用的」。
還有人提醒，椅背裝置旁邊的兩個藍色孔位則是USB充電孔，能在觀看影片時替手機補充電力，讓不少原本看不懂設計的乘客恍然大悟。
當時原PO忍不住驚呼：「剛剛還在想這是要幹嘛，結果斜前方是這樣使用！太厲害了。」貼文同樣引起討論，不少人表示第一次知道椅背還有這種功能，直呼長知識了。
飛機上沒有手機支架怎麼追劇？嘔吐袋一秒變身
如果搭乘的飛機沒有附設手機支架，也不代表只能一路低頭拿著手機。過去曾有網友分享簡易替代方法，只要利用座椅前方的嘔吐袋，就能自製臨時手機架。
做法是先將嘔吐袋攤平，再夾在手機與手機殼之間，接著把袋子邊緣固定在前方餐桌或椅背的縫隙中，就能讓手機暫時立起來，方便觀看影片。這項小技巧曝光後，也獲得不少網友稱讚，認為搭機時若沒有支架，不妨利用身邊現有物品解決。
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原PO在Threads發文詢問：「起飛前在線求解，飛機椅背上這個長長的東西是做什麼用的？盯著看了好久，有人知道嗎？航程用的到吧？拜託幫我解惑。」
不少網友看到照片後隨即解答，指出這其實是手機、平板專用的固定架，使用時先將前方小桌板打開，再把桌板上的小槽拉出或扳起，就能將裝置橫向卡住，「桌板上面有一個小槽拉開來，固定平板和手機的，廉航這樣不用低頭看片」、「小桌子打開時固定手機平板用的」。
還有人提醒，椅背裝置旁邊的兩個藍色孔位則是USB充電孔，能在觀看影片時替手機補充電力，讓不少原本看不懂設計的乘客恍然大悟。
當時原PO忍不住驚呼：「剛剛還在想這是要幹嘛，結果斜前方是這樣使用！太厲害了。」貼文同樣引起討論，不少人表示第一次知道椅背還有這種功能，直呼長知識了。
飛機上沒有手機支架怎麼追劇？嘔吐袋一秒變身
如果搭乘的飛機沒有附設手機支架，也不代表只能一路低頭拿著手機。過去曾有網友分享簡易替代方法，只要利用座椅前方的嘔吐袋，就能自製臨時手機架。
做法是先將嘔吐袋攤平，再夾在手機與手機殼之間，接著把袋子邊緣固定在前方餐桌或椅背的縫隙中，就能讓手機暫時立起來，方便觀看影片。這項小技巧曝光後，也獲得不少網友稱讚，認為搭機時若沒有支架，不妨利用身邊現有物品解決。