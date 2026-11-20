我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「1plus1」首波階段將一口氣推出4款口味的潘那朵尼。（圖／1plus1提供）

潘那朵尼製作耗時三天 每個環節皆費工

為了開心果口味 特地遠赴義大利布龍泰（Bronte）

▲開心果口味的潘那朵尼，製法同樣不簡單。（圖／1plus1提供）

▲1plus1 的潘那朵尼有著豐富的氣孔、鬆軟組織、保水質地。（圖／1plus1 提供）

早鳥優惠預購｜2026年11月6日至11月30日 ：三入組合享有早鳥優惠。

：三入組合享有早鳥優惠。 原價預購｜2026年12月1日至12月7日：恢復原價預購。

珠寶盒法式點心坊也有潘妮朵尼 11月23日開賣聖誕商品

里杏仁」及全新「茶香金柚」一濃郁一清新雙口味，12月10日前訂 購並完成付款取貨，即享早取優惠價。



其中源於北義的聖誕麵包潘妮朵尼 Panettone則獻上「經典水果」與2026全新「 濃韻咖啡」二款；充滿冬日浪漫氣息的「初雪草莓蛋糕」特別選用台 灣草莓達人半露天網室栽種、果形碩大多汁的美姬草莓演繹冬季限定 甜美，販售期間視草莓產期公告；另有德國東部傳統節慶甜點「 史多倫」、萌趣吸睛的「巧克力小熊棉花糖」、星星與耶誕樹造型「 糖霜餅乾」等。



▲珠寶盒法式點心坊也有潘妮朵尼（圖／珠寶盒法式點心坊提供）



台灣代表隊在義大利米蘭舉辦的世界盃聖誕麵包大賽（Panettone World Championship）勇奪世界總冠軍，寫下亞洲隊伍首度登頂的紀錄。歷經一年的醞釀與籌備，總教練陳詩絜（Chef Giovanna Chen）攜手「Quelques Pâtisseries某某甜點」主廚賴卉雋（Chef Esther Lai）共同創立品牌「1plus1」，將義大利傳統、法式甜點技藝與台灣風土記憶揉進四款潘那朵尼，除了代表義大利傳統精神的「經典米蘭」，另還有「開心果」、「提拉米蘇」與「荔枝玫瑰」。世界冠軍操刀的聖誕麵包，即日起可接受開訂。長期以來，潘那朵尼在市場上多被視為「聖誕節專屬」的節慶麵包，而在 1plus1 的想像裡，潘那朵尼不應只在聖誕節出現，「所以我們不會只在聖誕節販售。無論是家人團聚、節慶相聚，或想向重要的人表達心意，都希望讓潘那朵尼成為值得分享的選擇。」Giovanna說。潘那朵尼被譽為「世界上最難製作的麵包」，在1plus1，潘納朵尼需歷經超過72小時才能誕生。品牌堅持使用無添加麵粉、純手工續養天然酵母，並使用 Artofex 雙臂攪拌機模仿雙手揉麵的溫柔節奏，分次加入優質蛋黃與法國奶油。在耗時超過三天的繁瑣繁複工序中，強韌而有延展性的麵筋撐起整個麵糰，天然酵母持續作用，香氣與滋味一層一層累積，不僅孕育出鬆軟的組織，更賦予麵包輕盈無負擔的特性。出爐後，必須經過倒吊冷卻，才能鎖住完美膨起弧線與豐沛水分。從發酵、攪拌、整形、烘烤到倒吊冷卻，每個環節皆由兩位主廚親自把關。另外3種口味的潘那朵尼，催生過程同樣不簡單，Giovanna說：「為了展現開心果的層次，我們走到開心果最高規格的產地西西里，從源頭去理解它給歐洲人的悸動。」Giovanna 分享她親訪布龍泰（Bronte），探訪被譽為世界頂級開心果產地之一的故鄉，有綠色金礦的美稱。當地開心果以兩年一產聞名，2025年恰逢產季，兩位主廚在10月中旬趕上採收季尾聲，終於有機會親手摘下仍掛在樹上的新鮮果實。兩位主廚最後選用三種不同種類的開心果，透過各自的風味與質地，呈現酥脆感、濃郁堅果香及草本氣息的交錯層次，並讓糖霜不只是裝飾，而是隨著咀嚼逐漸釋放香氣與風味，讓西西里土地的特色成為整顆潘那朵尼的主角。另一款「提拉米蘇」，則是透過手指餅乾、馬斯卡彭與濃縮咖啡的層次，讓熟悉的家傳甜點以另一種形式延續。還有「荔枝玫瑰」，則是將西方的麵包結合台灣的荔枝蜜，搭配玫瑰與覆盆子，讓荔枝的清甜、花朵的優雅香氣與莓果的微酸彼此平衡。品嚐潘那朵尼時，兩位主廚建議不妨順著麵包纖維以手撕方式享用，細細感受麵體的柔軟、果乾與內餡的風味變化，以及天然酵母帶來的香氣層次。：單顆潘那朵尼於兩階段售價相同，早鳥優惠僅適用於三入組合。另外，珠寶盒法式點心坊也宣告，將於11月23日起推出多款聖誕佳節限定商品，包含招牌人氣商品國王餅經典「西西