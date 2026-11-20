我是廣告 請繼續往下閱讀

▲老四川帶來胡椒豬肚火鍋湯底，還有味丹攜手台中名店膳馨推出私房酸白菜火鍋湯底。（圖／全聯提供）

▲全聯限時3天爆殺，水果推薦甜柿、日本青森弘前富士蘋果。（圖／全聯提供）

▲全聯限時3天爆殺，海鮮首推嚴選鮮凍鳳尾蝦仁特價288元。（圖／全聯提供）

降溫有感，晚餐就想來一鍋熱騰騰的火鍋！全聯、大全聯即起指定常溫湯底同系列第2件5折起，且11月21日起至23日，限時生鮮食材優惠，肉品、海鮮、蔬菜及甜點都有折扣，其中「蘿蔔」每條39元，還有「甜柿(約200g)」原價39元，特價29元，全台僅限20萬粒。全聯、大全聯即起至12月17日指定常溫湯底同系列第2件5折起，以雞湯聞名的「雞湯大叔」有北海道風味鮮貝雞白湯鍋底、御膳花膠金湯燉雞鍋底；「老四川」胡椒豬肚火鍋湯底以彈牙的豬肚、粉腸為底，加入胡椒根、黨參、枸杞等食材慢燉，熱湯一上桌就聞得到濃郁胡椒香。喜歡酸香或蒜香湯頭，「味丹」攜手台中名店「膳馨」推出兩款火鍋湯底，私房酸白菜火鍋湯底、蒜香極鮮蛤蜊雞湯火鍋湯底；「桂冠」與「涓豆腐」共同監製的「辣牛肉風味鍋」，以牛肉鮮味為基底，加上韓式辣椒醬及多種韓國辣椒，湯頭濃郁帶辣，放入豆腐、牛肉片就能在家煮一鍋韓式鍋物。除了湯底優惠，全聯11月21日至23日也推出為期3天的生鮮折扣，海鮮部分「台灣鯛魚腹片（中）」原價132元、特價99元；「嚴選鮮凍鳳尾蝦仁」原價359元、特價288元。肉品部分，「豬胛心肉塊」每100公克原價34元、特價27元；「桂丁土雞骨腿切塊」原價209元、特價169元。另外還有「胡椒豬肚雞煲（1000公克／袋）」特價179元，想省去熬煮湯頭的時間也能直接選購。蔬果方面，「蘿蔔」每條39元；「甜柿（約200公克）」原價39元、特價29元，全台限量20萬粒；「日本青森弘前富士蘋果#36（約250公克）」每粒特價55元。飯後甜點也有優惠，「日式巧克力泡芙（6入）」原價99元、特價75元；「奶酥杯杯」原價39元、特價29元。大全聯11月20日至23日也推出鍋物食材優惠，肉品部分，「冷藏豬梅花火鍋片大包裝」原價每台斤300元、特價270元；「國產雞棒棒腿大包裝」原價每台斤137.4元、特價108元；「直採美國安格斯無骨牛小排大包裝」原價每100公克150元、特價133.9元。海鮮及其他食材方面，「野生鮮凍肉魚」原價199元、特價159元，另有「青花椒味噌燒肉」每條特價125元。火鍋蔬菜也有折扣，「日本洋蔥」每袋原價85元、特價59元；「台灣青椒」每袋原價128元、特價85元；「進口青花菜」每粒特價42元；「台灣木耳」每盒特價65元。水果及烘焙點心部分，「台灣柳丁袋（約1.2公斤）」每袋特價69元；「香蒜丹麥條（奶油）」特價28元；「蜂蜜奶油小牛角12入」特價89元，從火鍋食材到飯後點心都能一次採買。