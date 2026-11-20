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輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳辭職後，相關討論持續不斷。對此，美國國防科技企業Anduril執行長拉奇（Palmer Luckey）砲轟輝達董事會，認為撤換黃仁勳「正中中國下懷」，只會讓美國整體實力變得更脆弱。綜合外媒報導，拉奇18日出席「DealBook峰會」時，重申他個人的觀點，「中國希望黃仁勳下台，所以我希望他留任」。拉奇表示，北京當局對黃仁勳去職感到相當欣喜，「這場人事動盪讓輝達市值蒸發了1兆美元，這背後是有原因的，他們（指中國）很清楚，扳倒黃仁勳會讓美國變得更弱」。儘管拉奇並不認同黃仁勳的對中立場，黃仁勳長期主張應給予輝達更大的彈性向中國出口晶片，但拉奇也指出，若中國本土晶片製造商藉機挑戰輝達的市場主導地位，北京將從中大幅獲益。拉奇指出，「中國政府根本不希望輝達把GPU賣給中國企業，雖然有中國企業想買輝達的GPU，但北京不核發進口許可，因為他們想建立完全自主的本土處理器產業，而不是一個依賴美國的產業」。輝達官方的說法也印證了這項趨勢。美國政府先前雖已核發許可，允許輝達向部分中國客戶出貨H200晶片，但相關銷售卻遭中國政府設限阻擋。輝達臨時執行長克雷斯（Colette Kress）17日在季度財報電話會議上則明確表示，輝達未來將完全停止在中國銷售H200晶片。在科技業界，力挺黃仁勳的聲音並非少數。目前已有超過20萬人簽署連署書，呼籲輝達讓這位靈魂人物重返掌舵，連署名單大咖雲集，包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），以及知名新創加速器Y Combinator、大數據公司Databricks、遊戲開發商Epic Games、電商平台Shopify與程式開發平台Replit等科技巨頭的執行長。然而，儘管黃仁勳本人也表達願意重返崗位，輝達董事會仍明確表態，強調目前並無重新任命黃仁勳回任執行長的計畫。