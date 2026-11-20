國泰世華銀行持續冠名贊助台灣指標性音樂祭「大港開唱」，再度攜手推出《2027大港開唱X國泰世華銀行》，活動將於2027年3月20、21日在高雄駁二藝術特區登場。隨著首波演出陣容與售票資訊正式公布，國泰世華CUBE信用卡卡友可於12月7日中午12點至拓元售票系統「『2027大港開唱Megaport Festival』大港人X國泰世華CUBE信用卡友優先購專區」優先購票，每筆限購4張，售完為止。
持有小樹點(信用卡)的國泰世華用戶，亦可於12月7日下午3點起，至國泰優惠App以199點小樹點(信用卡)兌換專屬購票序號，每人最多兌換2組序號，憑序號即可至拓元售票系統指定網頁，以國泰世華信用卡購買「國泰世華大樹套票」，套票內容包含大樹雙日聯票1張及指定周邊商品1個。
為提供卡友更多好玩的活動體驗，國泰世華將持續推出多項CUBE信用卡卡友現場的專屬福利，包括「專屬兌換手環通道」及「專屬購買周邊商品快速通道」，讓卡友能便利地選購喜愛的大港周邊商品，為卡友創造更豐富、更精彩的大港開唱體驗。
為了讓樂迷暢玩高雄，國泰世華也推出期間限定的優惠券領取活動。CUBE信用卡卡友於指定時間內登入本行CUBE App之「CUBE優惠券專區」完成領取優惠券，於特定通路消費，可享小樹點(信用卡)加碼回饋，優惠通路首波為拓元售票系統購票加碼，詳細活動辦法及最新優惠商家，請密切關注國泰世華銀行官方網站。
國泰世華秉持以客戶為中心的理念，持續透過多元金融服務與品牌跨界合作，打造貼近客戶生活的專屬體驗，此次再度冠名贊助《2027大港開唱X國泰世華銀行》，期望透過音樂串聯品牌與樂迷，讓更多人感受音樂、文化與生活交織的熱情魅力。
※「2027大港開唱Ｘ國泰世華銀行」CUBE信用卡卡友優先購票活動連結：https://pse.is/9vd3ks
※「國泰世華大樹套票」序號兌換及購票說明連結：https://pse.is/9vd3gj
※更多活動內容請留意本行官網訊息
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為提供卡友更多好玩的活動體驗，國泰世華將持續推出多項CUBE信用卡卡友現場的專屬福利，包括「專屬兌換手環通道」及「專屬購買周邊商品快速通道」，讓卡友能便利地選購喜愛的大港周邊商品，為卡友創造更豐富、更精彩的大港開唱體驗。
為了讓樂迷暢玩高雄，國泰世華也推出期間限定的優惠券領取活動。CUBE信用卡卡友於指定時間內登入本行CUBE App之「CUBE優惠券專區」完成領取優惠券，於特定通路消費，可享小樹點(信用卡)加碼回饋，優惠通路首波為拓元售票系統購票加碼，詳細活動辦法及最新優惠商家，請密切關注國泰世華銀行官方網站。
國泰世華秉持以客戶為中心的理念，持續透過多元金融服務與品牌跨界合作，打造貼近客戶生活的專屬體驗，此次再度冠名贊助《2027大港開唱X國泰世華銀行》，期望透過音樂串聯品牌與樂迷，讓更多人感受音樂、文化與生活交織的熱情魅力。
※「2027大港開唱Ｘ國泰世華銀行」CUBE信用卡卡友優先購票活動連結：https://pse.is/9vd3ks
※「國泰世華大樹套票」序號兌換及購票說明連結：https://pse.is/9vd3gj
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