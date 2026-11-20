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網友翻出故宮舊空拍畫面 園區早有光電板？

文化局揭2處光電設施 研究大樓已拆、新行政大樓仍有

故宮光電板爭議持續延燒，近日有網友翻出2012年故宮空拍畫面，發現正館左側建築屋頂疑似早已設置太陽能板，更有人挖出故宮2009年曾公告太陽光電系統設置標案，引發外界質疑故宮園區內是否早已有光電設施。對此，台北市文化局今（20）日回應，故宮園區內涉及光電板設置的區域共有兩處，其中一處在2022年登錄文化景觀前就已設置，目前已拆除；另一處則位於文化景觀保存範圍外的新行政大樓，目前仍設有光電板，強調兩者情況不同，不應混為一談。台北市文化局長蔡詩萍近日針對故宮光電板議題表達立場，引發外界關注。有網友翻出2012年故宮空拍影片，發現正館左側較低矮建築的屋頂疑似設有多排太陽能板，另有網友找到故宮2009年公告的太陽光電系統設置標案，讓故宮園區既有光電設施的情況成為討論焦點。對此，台北市文化局說明，第一處位於面對故宮正館左側的研究大樓，該棟建築位於文化景觀範圍內，但光電設施早在故宮2022年登錄為文化景觀以前就已設置，後續故宮已自行拆除。至於第二處，則位於故宮新行政大樓，該棟建築並不在文化景觀保存範圍內，目前確實設有光電板。文化局強調，兩處光電設施的設置時間、所在位置，以及是否位於文化景觀範圍內，均有所不同，呼籲外界不要混為一談。