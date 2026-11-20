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▲春風本人的GTA角色跟他本人長得一模一樣。（圖／翻攝自IG@911_eo）

全球玩家期待13年的世紀大作《俠盜獵車手6》（GTA 6），於昨（19）日正式發售，本次故事設定在邁阿密，讓許多人在一開放遊玩的瞬間就登陸前往，其中也包括玖壹壹春風，他甚至在直接打開直播跟粉絲實況轉播，沒想到大家都沒有在乎遊戲，只看到他設計的主角，跟他本人長得一模一樣。昨日《GTA6》一到上線時間，許多網紅、實況主紛紛在YouTube打開直播，轉播這個全新遊戲的內容以及遊玩體驗，其中也包括玖壹壹的春風，他在IG開了直播，這次不閒聊，而是認真轉播遊戲畫面給網友看。然而他直播時，許多網友紛紛都邊看邊笑，因為他自己製作的主角五官，跟本人實在是太像了，有一些方正的臉型、黝黑的膚色，加上厭世的表情，說是他去客串遊戲都會有人相信，「半夜看春風玩NBA跟GTA6，這個捏臉怎麼捏的，也太還原了吧」、「連那個帶點殺氣的厭世神韻都一模一樣」、「去客串GTA6」、「不是很像，是1比1還原。」《GTA》系列最吸引玩家的原因，是超自由的開放世界玩法，玩家可以在虛擬城市中隨便探索、跟路人互動，甚至開車穿梭街道，跟警察來一場追擊戰，或是跟黑道進行一些犯罪行為，本次故事設定在美國佛羅里達州，Jason與Lucia因為意外捲入陰謀，在危機四伏的環境中，該如何在這個失控的地區活下來。