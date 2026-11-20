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銀行、飛航與國安局全淪陷

美國近期接連爆發大規模網路與系統中斷事件，重創民生交通並引發全美民眾高度恐慌。面對排山倒海的批評聲浪，白宮19日宣布人事異動，任命國防部資訊長（CIO）戴維斯（Kirsten Davies）出任國家網路安全總監（National Cyber Director），接替原任官員凱恩克羅斯（Sean Cairncross），成為川普政府最高層級的網路安全首長。根據《美聯社》報導，這項人事任命正值川普結束為期三天的亞洲出訪行、返抵華府之際正式拍板。戴維斯隨即在X上發表聲明表示，「我們的國家正站在類比、數位與量子科技的十字路口，美國人的生活方式也日益緊密相連。我們有機會主導未來世世代代的網路版圖...但前提是我們必須推動現代化，為國家運作的基礎設施注入韌性，並為未來培育網路安全人才」。過去一週以來，美國接連遭受一連串系統大當機衝擊，導致航班交通大亂、遠距與企業辦公中斷、銀行金融服務受限，甚至連機密通訊也受到波及。受害名單涵蓋微軟（Microsoft）、摩根大通銀行（Chase Bank）、美國空中交通管制系統，以及美國國家安全局（NSA）等關鍵機構。這場波及甚廣的癱瘓事件，讓川普政府面臨猛烈抨擊，甚至連部分最堅定的川普盟友也公開指責政府對美國民眾說謊，或刻意隱瞞一連串中斷事件的真正原因。面對外界對網攻的揣測，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調目前「完全沒有」任何情資顯示這些技術故障彼此相關，或與網路惡意攻擊有關；川普日前在亞洲訪問期間，被問到此事時也試圖淡化，僅稱「這類事情難免會發生」。對於戴維斯走馬上任，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在X上發文表達祝賀，稱讚她已證明自己是一名「盡忠職守的愛國者與專業人士」，並表示政府深信她將在網路安全領域全力推動川普總統的「美國優先」議程。