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▲李眉蓁知名度高，卻陷入「穩當選」的危機。使她頻繁打出搶救牌。（圖／翻攝畫面）

距離投票日進入倒數，候選人莫不加緊在最後衝刺階段掃街拜票，高雄市議員第四選區（左營、楠梓）登記第5號的國民黨候選人李眉蓁，近日飽受「穩當選」的耳語困擾，她強調，這次是她選情最危險的一次，呼籲支持者「集中選票、切勿配票」。李眉蓁掃街與基層拜票策略主要圍繞在「母雞帶小雞」的聯合作戰、全天候社區深耕，以及破除「分票危機」的訴求。她表示，「母雞的選情變好，小雞的選情也會變好」，積極陪同國民黨高雄市長候選人柯志恩深入左營、楠梓各大據點掃街，主攻高人流傳統市場與指標社區。李眉蓁最近也將推出和柯志恩合照的新看板，以「為高雄勇敢一次」為訴求，拜託支持者勇敢出門投票，「一票柯志恩、一票李眉蓁」。李眉蓁與柯志恩多次合體前往左營果貿社區、哈囉市場、自由黃昏市場及楠梓德民黃昏市場拜票，由台語競選歌曲《我們都在》帶動基層熱度，再透過市場掃街時的握手與合照人潮，拉抬自身選情，並同步在社群媒體釋出短影音，將掃街互動與「監督市府改善老舊市場設施」的政見結合，強化在地服務形象李眉蓁採取「從早跑到晚」的策略，走全時段、生活化的基層深耕路線。早起站路口向通勤族揮手問好，並發放面紙等實用競選小物，增加曝光度及直接觀察民眾反應；傍晚則親自跟著垃圾車一站一站向居民問好，面對面與選民搏感情。不過，李眉蓁指出，在走訪基層時發現，許多選民因她過去選過高雄市長補選與立委，誤以為她知名度高，選情最穩而想將選票分給其他人，讓李眉蓁危機感油然而生。她為此在掃街拜票與造勢場合中，頻繁打出搶救牌，希望破除「穩當選」的迷思。她呼籲，如果支持者疼惜她，就更不能分票，不要讓她在激烈的選戰中孤單無助，甚至留下無法彌補的遺憾。