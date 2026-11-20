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深入鹿港三鄉鎮全力衝刺 魏平政妻女跟車陪同向鄉親問好

▲魏平政的妻子與女兒魏敬倫搭乘後方宣傳車一路緊隨。（圖／魏平政競總提供，2026.11.20）

選前倒數8天，彰化縣長王惠美今（20）日正式站上國民黨彰化縣長候選人魏平政的戰車！王惠美不僅在上午首度拉起魏平政的手高喊「凍蒜」，下午更冒著寒風，親自陪同魏平政在自己的本命區鹿港、福興及秀水三鄉鎮進行車隊掃街。魏平政表示，感謝縣長在百忙之中特別排出時間相挺，讓他非常感動，也讓團隊士氣大振，對年底勝選更有把握。本屆彰化縣長選舉，先前一度保持低調、未積極表態的王惠美，外傳在國民黨主席鄭麗文、副主席李乾龍及前立法院長王金平等人輪番溝通勸說下，態度終於逐步明朗。繼本月14日出席魏平政在和美鎮的後援會成立大會，首度公開同框後，王惠美今日上午前往芳苑鄉農會出席活動時，更首度當眾拉起魏平政的手高喊「凍蒜」，展現力挺決心。到了今日下午，王惠美進一步陪著魏平政登上宣傳車，深入鹿港、福興與秀水三鄉鎮車隊掃街拜票；魏平政的妻子與女兒魏敬倫也搭乘後方宣傳車一路緊隨，熱情向沿途鄉親揮手問好。據了解，後續王惠美也將持續與魏平政合體出席各類造勢與拜票場合，協助藍營在最後關頭全力衝刺。王惠美在受訪時呼籲，在選戰關鍵時刻大家要有正確的選擇，為了讓台灣更好、彰化更進步，請鄉親勇敢站出來支持國民黨、支持2號魏平政。魏平政則感動地表示，王惠美今日不僅在芳苑農會的活動中當場向鄉親推薦他，下午更在百忙之中撥冗、頂著寒風陪他車掃鹿港地區，這份相挺讓整個競選陣營士氣大振，也讓他們對贏得選戰充滿信心。