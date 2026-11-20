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中華職棒台鋼雄鷹明（21）日將與捷克國家隊展開熱身賽，除了以年輕選手為主，雄鷹也帶上3位日籍測試投手，分別是阿部翔太、福島章太以及齋藤伸治，將透過實戰評估是否納入明年洋投名單。3位投手中，名氣最大的是曾效力歐力士猛牛隊的阿部翔太，2022年繳出22次中繼成功、防禦率0.61的鬼神成績；28歲的齋藤伸治近2年在四國聯盟出賽，今年拿下11勝4敗，奪下聯盟勝投王。現年34歲的阿部翔太，在2020年選秀會上，於第6輪獲得歐力士隊指名，由於入團時已經28歲，阿部翔太是該年選秀最年長獲指名球員，更締造歐力士隊新人最高齡紀錄。2022年球季，阿部翔太締造開季連續19場無失分紀錄，一度在9月頂替平野佳壽扛起終結者重任，下半季更寫下連續20場無失分結束例行賽。該季阿部翔太共出賽44場，繳出1勝0敗、22次中繼成功、3次救援成功、防禦率0.61的鬼神成績，助歐力士隊完成洋聯優勝2連霸。阿部翔太在2023年球季出賽49場，寫下日職生涯新高，拿下3勝5敗、21次中繼成功、1次救援成功、防禦率2.70。但從2024年起，阿部翔太因狀況不佳與傷勢影響導致出賽數銳減，連續2年一軍出賽數不到20場。本季阿部翔太一度接受建議改練側投，但成績仍不見起色，僅出賽13場，防禦率10.13，季末遭到戰力外。總計阿部翔太在日職一軍留下出賽143場，拿下4勝6敗、47次中繼成功、4次救援成功，生涯防禦率2.68。現年24歲的福島章太，雖然在2020年選秀會上，獲得中日龍隊第4輪指名，但入隊後就弄傷左肩，與球隊改簽育成選手。2022年福島章太在秋訓後升格支配下（正式）球員，並在2023年8月迎接一軍初登板，但僅出賽4場、防禦率13.50，表現不盡理想，2024年整季未獲得任何一軍登板機會，並於年底收到戰力外通告。福島章太離開日職後，回到家鄉岡山縣參加社會人球隊。現年28歲的齋藤伸治，在2020年育成選秀第2輪獲得火腿隊指名，2023年在二軍出賽43場，拿下3勝5敗、防禦率2.82，但未獲得升格支配下，2024年季末遭到戰力外。齋藤伸治近2年效力四國聯盟高知鬥犬隊，今年出賽21場，拿下11勝4敗、防禦率3.93，奪下聯盟勝投王，95次三振排名三振榜第5名。