第63屆金馬獎頒獎典禮將於11/22在台北流行音樂中心舉行，今年由香港演員柯煒林擔任典禮主持人，星光大道則由楊千霈、黃迪揚攜手。另外，頒獎典禮當天的國際嘉賓陣容也相當華麗，除了李安、奉俊昊與舒華之外，還包括日本人氣男星福士蒼汰、實力派女演員菊地凜子也將來台擔任頒獎嘉賓；而影帝影后部分同樣是大家矚目的焦點之一，《NOWNEWS今日新聞》替讀者們整理5大看點，當天也會持續更新現場最新資訊。
看點1：柯煒林首跨界主持 楊千霈攜手黃迪揚戰星光紅毯
去年以《大濛》入圍最佳男主角的柯煒林，今年跨界挑戰擔任典禮主持人，雖然已是金馬常客，但首度接下主持重任讓他直呼：「今年鐵定是最緊張的一次！」有著精湛演技的他，主持表現讓粉絲期待。星光大道部分同樣看點十足，楊千霈今年已是第17年站上金馬紅毯，首度和黃迪揚搭檔主持，兩人多年前曾共同參演電視劇，不過當時未能對到戲，如今有機會同台主持，勢必能替紅毯帶來不一樣的火花。
看點2：金馬嘉賓超狂！舒華、舒淇全都來了
往年金馬獎嘉賓陣容都讓人期待，今年韓國人氣女團i-dle的台灣成員舒華，首度以頒獎嘉賓身分登上金馬舞台。另外除了李安、奉俊昊、張艾嘉與李屏賓等影壇大咖將現身，還包括劉嘉玲、舒淇、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、日本演員福士蒼汰及菊地凜子、泰國演員葉芷妤等等，嘉賓陣容橫跨台灣、香港、日本、韓國與泰國。
看點3：阮經天隔16年再拚影帝 廝殺劉冠廷、戴立忍
金馬獎最佳男女主角的競爭可說是相當激烈，影帝部分由劉冠廷、阮經天、戴立忍、陳澤耀及楊偉倫共同角逐，曾在2010年以《艋舺》奪下金馬影帝的阮經天，這次再度以《狂忘警探》入圍，對上其他4位實力派演員，究竟獎落誰家讓人期待！至於影后部分，今年罕見沒有台灣演員，由3位香港女星袁澧林、余香凝、鍾雪瑩，中國演員梁翠珊和大馬女星楊雁雁共同角逐。
看點4：演活玉英奶奶！翁倩玉隔54年再戰金馬
資深女星翁倩玉橫跨影、視、歌三棲，睽違 54 年再度以電影《陽光女子合唱團》入圍金馬獎最佳女配角獎，劇中飾演「玉英奶奶」的她，精湛演技讓觀眾全看哭。翁倩玉1972年憑《真假千金》奪得第10屆金馬獎最佳女主角，相隔54年再戰殿堂，她得知入圍時感性表示：「沒有想到，經過這麼多年，我竟然有機會再次回到這裡。」
看點5：李佳薇獻聲追思影人 9m88、洪佩瑜接力唱
提到金馬獎頒獎典禮，不能錯過表演橋段，兩度叩關金馬最佳原創電影歌曲的9m88、洪佩瑜和RYOTA片山凉太，及首度入圍的香港新銳男團ZPOT成員Ian Hannz，將登台演唱他們入圍金馬獎的原創歌曲。而「鐵肺女王」李佳薇也將登台獻唱，唱出對逝世影人的思念。
第63屆金馬獎頒獎典禮於11月22日晚間登場，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由台灣大哥大MyVideo獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。
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去年以《大濛》入圍最佳男主角的柯煒林，今年跨界挑戰擔任典禮主持人，雖然已是金馬常客，但首度接下主持重任讓他直呼：「今年鐵定是最緊張的一次！」有著精湛演技的他，主持表現讓粉絲期待。星光大道部分同樣看點十足，楊千霈今年已是第17年站上金馬紅毯，首度和黃迪揚搭檔主持，兩人多年前曾共同參演電視劇，不過當時未能對到戲，如今有機會同台主持，勢必能替紅毯帶來不一樣的火花。
看點2：金馬嘉賓超狂！舒華、舒淇全都來了
往年金馬獎嘉賓陣容都讓人期待，今年韓國人氣女團i-dle的台灣成員舒華，首度以頒獎嘉賓身分登上金馬舞台。另外除了李安、奉俊昊、張艾嘉與李屏賓等影壇大咖將現身，還包括劉嘉玲、舒淇、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、日本演員福士蒼汰及菊地凜子、泰國演員葉芷妤等等，嘉賓陣容橫跨台灣、香港、日本、韓國與泰國。
金馬獎最佳男女主角的競爭可說是相當激烈，影帝部分由劉冠廷、阮經天、戴立忍、陳澤耀及楊偉倫共同角逐，曾在2010年以《艋舺》奪下金馬影帝的阮經天，這次再度以《狂忘警探》入圍，對上其他4位實力派演員，究竟獎落誰家讓人期待！至於影后部分，今年罕見沒有台灣演員，由3位香港女星袁澧林、余香凝、鍾雪瑩，中國演員梁翠珊和大馬女星楊雁雁共同角逐。
資深女星翁倩玉橫跨影、視、歌三棲，睽違 54 年再度以電影《陽光女子合唱團》入圍金馬獎最佳女配角獎，劇中飾演「玉英奶奶」的她，精湛演技讓觀眾全看哭。翁倩玉1972年憑《真假千金》奪得第10屆金馬獎最佳女主角，相隔54年再戰殿堂，她得知入圍時感性表示：「沒有想到，經過這麼多年，我竟然有機會再次回到這裡。」
提到金馬獎頒獎典禮，不能錯過表演橋段，兩度叩關金馬最佳原創電影歌曲的9m88、洪佩瑜和RYOTA片山凉太，及首度入圍的香港新銳男團ZPOT成員Ian Hannz，將登台演唱他們入圍金馬獎的原創歌曲。而「鐵肺女王」李佳薇也將登台獻唱，唱出對逝世影人的思念。
第63屆金馬獎頒獎典禮於11月22日晚間登場，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由台灣大哥大MyVideo獨家播出，LINE TODAY共同轉播。海外除了新加坡（StarHub）、馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬YouTube同步觀賞，更多資訊請見官方網站典禮資訊。
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