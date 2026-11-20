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黃復興選前開鍘秦慧珠 解除常委職務、不再支持競選

親筆信回顧從政30多年 秦慧珠坦言：個性直、不夠圓融

為何從政30多年還要選？秦慧珠揭「志未」背後意義

台北市議員秦慧珠力拚連任，近日遭國民黨黃復興黨部撤職，引發外界關注。隨著選戰進入最後階段，秦慧珠今（20）日透過臉書表示，自己曾在今年10月5日寫給黃復興、黃國樑黨部黨員先進的信件。她坦言，自己個性直、說話有時不夠圓融，也不是每個人都認同她的作風，但始終認為民意代表就應認真監督市政、替市民把關。至於為何從政多年仍堅持參選？秦慧珠強調，自己心中的志向尚未完成，還有許多事情想做，希望繼續留在台北市議會，為松山、信義鄉親服務。秦慧珠近日因批評同黨台北市長蔣萬安的相關言論，引發藍營內部反彈。黃復興委員會黃國樑黨部主委廖旭東指，秦慧珠近期一連串言行多次違背組織紀律，影響黃復興體制團結及整體形象，儘管相關幹部多次勸告，仍未見改善，因此正式解除她的黃國樑信義區常委職務，黃復興體制也不再以組織名義支持她參與公職競選。廖旭東並呼籲秦慧珠深自反省，停止發表傷害同志情誼、造成內部對立的言論。面對選戰風波，秦慧珠表示，從政30多年來，始終珍惜每一份支持與鼓勵，從立法院到台北市議會，一路經歷許多風風雨雨，也遇過不少困難與挑戰。秦慧珠坦言，自己知道個性直，說話有時候不夠圓融，也不是每個人都認同她的作風，但她始終認為，擔任民意代表，就應該認真監督市政、替市民把關，「該說的話要說，該做的事更不能退縮」。「有人問我，已經從政這麼多年了，為什麼還要繼續選？」秦慧珠表示，過去曾有人問過她同樣的問題，而答案其實很簡單，就是因為珍惜這份工作，也珍惜每一次能夠為民服務的機會。秦慧珠進一步提到，自己在信中寫下「志未」兩個字，代表的是心中的志向還沒有完成，還有許多事情想做。即使已經歷過許多選戰與政治風波，仍希望能繼續留在台北市議會，延續多年來為地方服務的工作。秦慧珠也坦言，這次選舉並不容易，但她仍希望獲得選民支持，繼續為松山、信義地區的鄉親服務。她強調，從政多年來，始終珍惜每一份來自基層的情誼，也感謝所有支持、鼓勵她的黨員先進、長輩及好朋友。最後，秦慧珠感性表示，「這份情誼，慧珠不會忘記；這份為民服務的心，也不會改變，選戰進入最後階段，懇請大家繼續給慧珠支持與鼓勵！台北市議員候選人 3號秦慧珠敬上」。