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和泰車今（20）日舉行法人說明會，說明2026年第三季營運成果及未來展望。受惠汽車本業銷售表現，以及日本HINO經銷事業併入集團挹注，和泰車前三季歸屬母公司業主淨利達177.47億元，年增28.16%，每股純益（EPS）31.86元，創歷年同期次高；市場也關注日本投資效益能否延續，以及2027年台灣車市景氣。和泰車第三季合併營收847.73億元，創歷年同期新高，歸屬母公司業主淨利57.32億元，單季EPS為10.29元。累計今年前三季合併營收達2,456.56億元，年增15.91%，創同期新高，顯示集團營運規模持續擴大。和泰車今年4月取得日本經銷商80%股權，相關事業自4月起納入集團合併報表，成為今年獲利成長的重要因素之一。公司先前說明，前三季獲利除汽車本業表現穩健，也受到和泰產險投資收入增加，以及日本經銷商4月至9月獲利挹注。汽車本業方面，和泰車今年前9月TOYOTA及LEXUS雙品牌合計市占率達37.6%，維持市場領先地位。這也代表集團獲利來源不只來自新車銷售，日本經銷事業及其他轉投資收益同樣是觀察營運的重要指標。營收方面，和泰車10月自結合併營收259.76億元，年增4.77%，創歷年同期新高；前10月累計營收達2,671.67億元，年增13.42%，同樣創同期新高。公司指出，10月受惠日本原廠來車量增加，帶動LEXUS UX及ES車款銷售，日本經銷商也挹注營收36.5億元，占集團當月營收14.1%。展望後市，和泰車先前預估2026年台灣新車市場規模約43萬輛，2027年市場規模則可望持穩。公司也曾指出，人工智慧（AI）產業發展帶動高價及高級車款銷售，後續仍須觀察消費需求、車市競爭及原物料成本等變化。