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皮克敏11月社群週時間、任務有哪些？

▲皮克敏11月社群週會有「3種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

累積走滿3萬步 領取5週年紀念徽章

社群週高難度任務 種花拚金色棒球外套

▲皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月社群週任務公開，活動時間是11月21日至11月30日。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

巨大花朵限定花種輪替時間一次看

▲《Pikmin Bloom》社群週期間，巨大花朵會綻放6個小時，不同花朵會在不同日期和時段綻放。（圖／《Pikmin Bloom》）

花苗成長速度提升1.5倍 商店也能買限定花瓣

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》11月社群週今（21）日登場，活動一路持續至11月30日，玩家不僅能補齊過去半年錯過的社群日種花徽章，完成指定挑戰還能獲得5週年紀念徽章，以及Mii專屬的金色棒球外套，遊戲也同步推出花苗成長加速、巨大花朵限定花種輪替等加碼內容，以下整理活動時間、任務條件及獎勵攻略。本次《Pikmin Bloom》社群週活動時間為2026年11月21日00:00至11月30日23:59，活動開始後，玩家最多會收到6項種花任務，對應2026年5月至10月的社群日主花，分別為勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗及薊花。任務會依照玩家已經取得的徽章狀況發放，已經擁有的種花徽章不需要重新挑戰，每缺少1款徽章，就必須完成對應的種花任務，種植3500朵指定花朵即可補拿徽章，6項任務可以同時進行，不需要按照特定順序完成，對前幾個月錯過社群日的新手而言，是一次補齊收藏的好機會。除了補齊過去半年的種花徽章，玩家還能挑戰5週年紀念任務，只要在11月21日至11月30日活動期間，《Pikmin Bloom》累積步行達到30000步，就能獲得限定的「5週年紀念徽章」，任務不需要在單日完成，玩家可以利用10天活動時間慢慢累積，平均每天走3000步就能達標。如果已經收集齊2026年5月至10月的全部6款種花徽章，還能解鎖額外的超高難度任務，完成後可獲得Mii專屬服裝「棒球外套（金色）」。這組任務需要依照指定順序，分別種植勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗及薊花。《Pikmin Bloom》說明，每種花朵都必須種植5000朵，完成前一階段後才能繼續下一階段，每完成一階段，也會獲得下一種花朵的50個花瓣作為補給，6種花朵全部完成後，就能拿到金色棒球外套。《Pikmin Bloom》社群週期間，巨大花朵的綻放時間將延長至6小時，之後才會恢復葉子狀態，不過玩家必須把握巨大花朵綻放後1小時內，在周圍種花才能取得水果。此外，只要在巨大花朵周圍種植一般的紅色、黃色、藍色或白色花瓣，就能確保開出當期指定的季節花朵。本次活動共有2組花種輪替，玩家可以依照想收集的花朵，安排種花時間：📌11月21、23、25、27、29日00:00至11:59。📌11月22、24、26、28、30日12:00至23:59。📌11月22、24、26、28、30日00:00至11:59。📌11月21、23、25、27、29日12:00至23:59。活動期間還有多項加碼福利，玩家盆栽裡的花苗成長速度將提升至平常的1.5倍，搭配種花還能進一步加快成長效率，另外，遊戲商店也會限時販售勿忘草、風鈴草、蘭花仙人掌、美人蕉、洋桔梗及薊花花瓣，若手上的花瓣不足以完成種花任務，也能透過商店補充。最後提醒玩家，本次活動相關內容須將《Pikmin Bloom》更新至v157以上版本才能正常顯示。5週年社群週從11月21日00:00開始，想補徽章、拿金色棒球外套的玩家，可以提前準備花瓣與步行計畫。