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▲柯志恩戴著護腕展開車掃，車隊穿梭北高雄大街小巷，各地加油點聚集不少應援民眾。（圖／翻攝畫面）

選戰進入倒數，國民黨候選人柯志恩19日深入北高雄路竹、阿蓮、茄萣、湖內、田寮等原縣區，沿途鞭炮、煙火不斷，所到之處掀起「柯旋風」，原訂3個半小時的車掃，因鄉親太熱情相挺「再加碼」1小時。這趟北高雄車掃，從出發前就有支持者特別自製繡有「柯高雄」字樣的帽子送給柯志恩，還有人送上過爐加持、印有「勇」字的白沙屯媽祖粉紅色護腕。柯志恩戴著護腕展開車掃。車隊穿梭北高雄大街小巷，各地加油點聚集不少應援民眾，沿途店家、汽機車騎士，以及在家門口、巷口等候的鄉親，也紛紛向柯志恩揮手、比讚，甚至比出代表3號的手勢。值得注意的是，在阿蓮、湖內、茄萣等地，除了傳統鞭炮助陣，還有民眾及宮廟直接施放煙火迎接，絢爛煙火搭配沿途加油聲，讓車掃現場宛如辦廟會一樣熱鬧。競選團隊輔選幹部表示，這趟車掃原訂3個半小時，最後足足延長1小時，主要是沿途地方重要人士、宮廟主委、委員及鄉親陸續現身力挺，不少人主動邀請柯志恩停留、參香及合影，讓行程不斷延長。團隊認為，這也反映柯志恩過去4年持續走入地方，參與宮廟平安宴、參香及各項地方活動，透過長期互動累積地方情誼。此外，柯志恩提出設立「高高平等辦公室」，主張縮短原縣區與市區的發展落差，讓北高雄獲得更公平的資源與建設，也成為此次地方經營的重要訴求。輔選幹部笑說，一般候選人車掃，支持者多準備環保鞭炮或傳統鞭炮助陣，沒想到這次在阿蓮、湖內、茄萣都有民眾及宮廟施放煙火迎接。從地方人士主動邀約到沿途鄉親熱情揮手，團隊認為，這些互動都是柯志恩持續深耕地方4年所累積的情感。