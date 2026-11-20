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散熱模組廠雙鴻今（20）日參與櫃買中心「富櫃200：AI與永續生活」業績發表會，向投資人說明公司財務數字及經營績效。隨著AI伺服器散熱需求持續升溫，雙鴻積極布局ASIC及高階水冷產品，先前法說會預估，2027年ASIC營收占比將超越GPU，水冷散熱產品營收占比也可望達8成，成為後續營運成長的重要動能。雙鴻11月18日舉行凱基證券法人說明會時，董事長林育申表示，AI伺服器需求持續成長，ASIC將成為明年營運重要成長動能。公司預計美系ASIC客戶專案於今年12月開始貢獻營收，預估12月單月ASIC營收占比可達20%至30%，2027年隨其他客戶專案加入，ASIC營收占比有機會超過一半，並超越GPU。產品布局方面，雙鴻預估2027年伺服器相關營收占比將達9成，其中水冷產品占整體營收比重可望達8成。除了既有水冷板產品，公司也積極投入雙面水冷板、微流道均熱片及LPU等新產品，擴大高階散熱應用。雙鴻先前也指出，雙面水冷板等新產品已逐步完成開發並開始出貨，預估明年相關新產品營收占比有機會達30%至40%。其中，雙面水冷板平均售價約為單片式水冷板的1.5倍，若隨GPU及ASIC客戶導入放量，可望提高產品組合及營收貢獻。財務表現方面，雙鴻今年第三季合併營收97.87億元，單季EPS為11.59元；累計前三季合併營收270.39億元，年增72.45%，EPS達34.59元。第三季毛利率為25.65%，較去年同期減少4.12個百分點，後續水冷及新產品放量能否帶動毛利率改善，仍是觀察重點。