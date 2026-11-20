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▲公路局高雄市區監理所及高雄市政府交通局田寮區幸福巴士通車啟動，正式溫馨上路。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所副所長陳天賜致詞。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所於今(20)日，在田寮區公所廣場，舉辦高雄市田寮區幸福巴士通車啟動儀式，高雄市政府副秘書長張家興在場宣佈幸福共享高雄GO田寮線正式啟動，讓偏鄉民眾移動更便利。高雄市田寮區幸福共享高雄GO!幸福巴士通車典禮，是由高雄市政府副秘書長張家興、高雄市政府交通局局長張淑娟與高雄市區監理所副所長陳天賜共同主持，田寮區區長、田寮區各里里長及居民代表與會參與啟動儀式，在熱烈掌聲與歡呼聲中，見證田寮區預約式幸福巴士正式溫馨上路。高雄市政府副秘書長張家興表示，高雄市預約式幸福共享運輸服務，自111年起由美濃區開始擴展，陸續推動至大旗美偏鄉地區，今(20)日於田寮區正式啟動，讓偏鄉民眾移動更便利。高雄市政府交通局局長張淑娟說，田寮區屬高雄市偏遠地區，全境範圍內地形以丘陵為主，境內四面環山、地勢起伏，以省道台28線作為主要聯外通道，公共運輸服務路線不多，雖有幸福小黃固定路線服務，但也僅服務幾個鄉里且班次不多，未能充分提供居民行的便利，此次幸福共享高雄GO田寮線正式啟動，讓偏鄉民眾移動更便利。高雄市區監理所副所長陳天賜指出，此次預約制運輸服務，服務旅次可為長者就醫就養、學生就學、日常生活及採買等，民眾可利用電話、LINE平台、關懷據點或是親訪媒合中心，由專人提供旅次運具媒合服務，而有著小黃的服務，卻是公車的價格，在試營運行銷階段，便廣受當地民眾之好評。陳天賜並指出，改善偏鄉交通運輸是近年政府所關注的焦點，偏鄉地區幸福巴士計畫透過交通部的法規鬆綁、公路局的經費補助，以及在地監理所、交通局、區公所與民間企業的共同努力，提供真正接地氣的人本交通運輸。