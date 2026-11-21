遊戲界年度盛事「The Game Awards 2026」（TGA 2026）正式公布入圍名單，最高榮譽年度最佳遊戲（GOTY）共有6款作品入圍，包含剛上市的《GTA 6》、《薩爾達傳說：時之笛》等強作，而任天堂則以12項提名成為最大贏家，反觀索尼則創下10年來最差成績，頒獎典禮將於12月11日台灣時間上午登場。
年度最佳遊戲6強出爐 經典重製、話題新作正面交鋒
在競爭最為白熱化的最高榮譽「年度最佳遊戲」（GOTY）中，共有6款話題強作共同入圍角逐，入圍名單涵蓋剛上市的《俠盜獵車手 6》、重製經典《薩爾達傳說：時之笛》、《惡靈古堡 9：安魂曲》、《控制：共振》、《影之刃零》以及《007 初露鋒芒》，各款作品風格多元且實力堅強，呈現神仙打架的頂尖交鋒格局。
《GTA 6》8項提名稱霸榜單 任天堂12項提名奪發行商之冠
其中 Rockstar Games 開發的《GTA 6》來勢洶洶，才剛上市沒多久，就以8項提名成為本屆入圍榜首，除了強勢問鼎年度最佳遊戲外，同時入圍最佳遊戲導演、最佳敘事、最佳美術指導、最佳音效設計以及最佳演出等核心大獎，展現出極高的市場期待值與國際評審團的高度肯定。
在各大遊戲發行商的角逐方面，任天堂旗下作品合計斬獲12項提名，成功榮登本屆獲得最多入圍的發行商之冠。日本大廠卡普空則以11項提名緊追在後，除了《惡靈古堡 9：安魂曲》表現亮眼外，《人機迷網》、《鬼武者》與《魔物獵人物語 3》等作也多有斬獲，兩大廠商均展現出深厚的研發底蘊。
索尼TGA創10年最慘紀錄 頒獎典禮12月11日登場
相較於競爭對手的強勢成績，索尼互動娛樂（SIE）在本屆遭遇重大挫折，不僅旗下沒有任何作品入圍年度最佳遊戲，更中斷了連續11年皆有作品角逐 GOTY 的歷史紀錄。索尼在所有獎項中合計僅入圍9項，同樣創下10年來新低，外界普遍認為，索尼過去幾年間大力推行服務型遊戲所帶來的策略調整密切相關。
TGA 2026 頒獎典禮預計於美國時間12月10日在洛杉磯孔雀劇院登場，台灣時間為12月11日上午現場直播頒獎實況與最新預告。即日起玩家已可前往官方網站參與各獎項線上投票，玩家之聲也將於11月30日開跑。本屆除傳統直播平台外，還新增多個串流與主機轉播服務，方便全球玩家共同見證得獎結果。
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在競爭最為白熱化的最高榮譽「年度最佳遊戲」（GOTY）中，共有6款話題強作共同入圍角逐，入圍名單涵蓋剛上市的《俠盜獵車手 6》、重製經典《薩爾達傳說：時之笛》、《惡靈古堡 9：安魂曲》、《控制：共振》、《影之刃零》以及《007 初露鋒芒》，各款作品風格多元且實力堅強，呈現神仙打架的頂尖交鋒格局。
其中 Rockstar Games 開發的《GTA 6》來勢洶洶，才剛上市沒多久，就以8項提名成為本屆入圍榜首，除了強勢問鼎年度最佳遊戲外，同時入圍最佳遊戲導演、最佳敘事、最佳美術指導、最佳音效設計以及最佳演出等核心大獎，展現出極高的市場期待值與國際評審團的高度肯定。
在各大遊戲發行商的角逐方面，任天堂旗下作品合計斬獲12項提名，成功榮登本屆獲得最多入圍的發行商之冠。日本大廠卡普空則以11項提名緊追在後，除了《惡靈古堡 9：安魂曲》表現亮眼外，《人機迷網》、《鬼武者》與《魔物獵人物語 3》等作也多有斬獲，兩大廠商均展現出深厚的研發底蘊。
相較於競爭對手的強勢成績，索尼互動娛樂（SIE）在本屆遭遇重大挫折，不僅旗下沒有任何作品入圍年度最佳遊戲，更中斷了連續11年皆有作品角逐 GOTY 的歷史紀錄。索尼在所有獎項中合計僅入圍9項，同樣創下10年來新低，外界普遍認為，索尼過去幾年間大力推行服務型遊戲所帶來的策略調整密切相關。
TGA 2026 頒獎典禮預計於美國時間12月10日在洛杉磯孔雀劇院登場，台灣時間為12月11日上午現場直播頒獎實況與最新預告。即日起玩家已可前往官方網站參與各獎項線上投票，玩家之聲也將於11月30日開跑。本屆除傳統直播平台外，還新增多個串流與主機轉播服務，方便全球玩家共同見證得獎結果。