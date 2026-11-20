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國旅補助問題出在哪？全場點出2大致命傷：發錢也沒人去

▲許多網友認為補助限周日至周四，周五晚間不能使用，加上一次性備品不提供等問題，讓上班族難以受惠。（圖／NOWNEWS資料照）

平日住房率增13%仍挨轟！業者點出關鍵

▲交通部長陳世凱表示，國旅補助截至11月中旬約有90萬間房使用優惠，今年9月旅館住用率也較去年同期增加6.32個百分點、成長約13%，但明年不會續辦。（圖／NOWNEWS資料照）

國旅平日住宿補助今年9月上路，原定11月底結束，因經費尚未用罄，已延長至12月底。不過，交通部長陳世凱表示，政策推出後平日住房表現有所提升，今年9月旅館住用率較去年同期增加6.32個百分點，約成長13%，截至11月中旬也已有約90萬間房使用優惠，整體成效不差，但今年預算仍可能剩餘，明年更確定不再編列相關經費。消息引發網友討論，不少人質疑補助條件限制多，加上旅宿備品政策爭議，讓不少人直呼難以受惠，「第一次看到發錢也沒人要去。」補助預算用不完的消息傳出後，有民眾在PTT轉貼相關報導，引來大批網友討論。不少人認為，政策雖然提供住宿折抵，但使用時間限定平日，對一般上班族而言並不容易配合，若為了補助特別請假，還得計算特休及其他隱性成本，未必划算。也有網友指出，補助僅限周日至周四使用，周五晚間無法適用，讓上班族難以安排連續假期或3天2夜行程，建議周五、周六也納入補助，認為這樣才能提高一般民眾參與意願，「2個月用不完，還說很好，笑爛」、「補助給你也沒人去」、「沒有人要國旅，笑死」、「國旅本身就爛到爆了，國旅補助條件一樣沒救」。除此之外，還有人將不滿指向旅宿業不主動提供一次性備品的措施，認為外宿若沒有牙膏、牙刷等基本用品，會降低住宿意願，尤其長輩可能不習慣自行準備，「聽到沒有備品，大家都不屑國旅了」、「我就問外宿沒牙膏牙刷，誰住誰傻」。旅宿業者也坦言，平日補助不一定能有效吸引上班族。民眾的特休天數有限，若得特別請假才能使用優惠，有些人寧可把假期留給出國旅遊；加上9月以來多個連續假期都不適用平日補助，更讓政策難以搭配民眾原有的休假安排。旅宿業者李奇嶽分析，目前補助限定周日至周四，卻排除最關鍵的周五晚間；首晚補助金額僅800元，對民眾來說，請假一天所付出的時間與機會成本，可能遠高於補助金額。若無法搭配周五入住，民眾規劃3天2夜平日行程的意願自然降低，也成為補助經費未能快速使用完畢的原因之一。