我是廣告 請繼續往下閱讀

12月決定電價 經濟部：將表達保障民生用電不漲價

配合扛住通膨壓力 台電：預算撥補減輕民眾負擔

立法院今日通過台電、中油增資、撥補等追加預算，合計4147億元。經濟部今（20）日表示，對立法院通過追加預算案表達感謝，將持續穩定國內能源供應與民生物價，全力推動各項基礎建設，不負國人期待，並預告12月召開臨時電價費率審議會，因台電獲得711億元的撥補後，將會在審議委員會中表達保障民生用電不漲價的立場。經濟部追加預算編列包括台電撥補預算711億元、中油撥補 1,014.31 億元，桶裝瓦斯（含台塑桶裝瓦斯）84億元，以及中油增資預算2338億元，合計約4147億元。經濟部表示，本次追加預算通過，不僅有助於減緩國際能源價格波動對民生物價及產業經營衝擊，更有助於改善國營事業財務結構、健全營運體質，提高能源供應韌性。而此追加預算，可解除中油公司瀕臨破產重整之危機，增加國際採購議價能力、提高國際信用評等，維持國際競爭力，且能持續投入必要建設，提升我國能源韌性。另外，今年9月前次電價費率審議會委員決議支持優先爭取政府撥補預算711億元，電價調整暫不決定。經濟部表示，如今預算已經通過，預計將於12月召開臨時電價審議會，因為獲得711億元撥補後，料想財務狀況會獲得很大改善，「經濟部將會在審議委員會中表達保障民生用電不漲價的立場。」此外，油價部分，經濟部有信心在不發生重大國際新事件的前提下，持續維持亞鄰最低價，且努力維持不高於今年油價水準。台電表示，受國際地緣政治影響，近年燃料價格劇烈波動，台電配合政府政策扛住國內通膨壓力，今年光是民生用電已吸收超過750億元。此次預算撥補通過有助於分擔全民用電成本、減輕民眾負擔，不僅讓全民受益，也有助於強化台電財務韌性。台電說明，未來電價費率審議會召開時，將如實提報燃料成本、立法院追加預算審議結果及相關主決議內容，供電價費率審議會綜合考量。