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針對立法院今（20）日三讀通過《全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案》，要求行政院普發現金2萬元一事，行政院發言人李慧芝表示，政府推動財政及福利政策，始終秉持「不增加實質舉債」、「不排擠其他施政」及「合法合憲」三項原則，期盼立法院應秉持專業理性審議總預算案，而非逾越憲政分際、破壞國家財政紀律。李慧芝表示，明年行政院推動普發現金1萬元，是在116年度總預算歲入歲出平衡、不排擠其他施政目標，且「實質零舉債」的情況下籌編2,357億元。並且，如果立法院能夠在明年1月5日完成116年度總預算審議，則可以在明年農曆年前開始發放。李慧芝指出，財政部已說明，114年度歲計賸餘為857億元，而立法院此次透過黨團提案制定特別條例，要求行政部門增加約4,714億元支出，必然需要大幅舉債才能支應，李慧芝並說明此特別條例有三項問題：一、未充分評估財源及財政負擔：未依《預算法》第91條及《財政紀律法》第5條規定，正式徵詢行政院意見，也未審慎評估整體財政收支，執行上恐迫使政府增加舉債或排擠其他重要施政。二、逾越憲政權力分際： 預算編列屬行政權職責，立法院透過特別條例片面要求行政部門大幅增加支出，形同由立法權代替行政部門規劃預算，涉及違反《憲法》第70條立法院不得對行政院所提預算案增加支出的憲政界線。三、衝擊財政永續及世代正義： 大幅增加政府支出卻未妥善規劃財源，將加重國家財政負擔，影響長期財政穩健。李慧芝強調，行政院院長卓榮泰重視經濟成長果實與全民共享，也肯定立法院審議《性別平等工作法》及《就業保險法》修法時，朝野充分溝通、凝聚共識的模式，對於立法院今日強行通過具高度違憲疑慮及財政風險的特別條例，行政院深感遺憾，將於收到法案後，審慎評估研議，並在憲法賦予的職權範圍內，採取合法合憲的因應作為。李慧芝重申，期盼立法院秉持專業理性，儘速審議116年度中央政府總預算案，讓不用舉債、合法合憲的「AI紅利全民共享普發一萬」方案，能於明年春節前順利發放至每位國人手中，真正落實照顧民生、共享經濟成長果實及穩定經濟的目標。