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英國知名電視主持人湯米華許（Tommy Walsh）離世，享壽69歲，他2年前證實罹患癌症，經過了多次治療後，最終於本月9日在家人陪伴下安詳離世。過去主持《園藝大改造》的他，曾創下同時收視高達1200萬人，是英國家喻戶曉的名人。湯米華許本來是建築工人，他在1997年加入BBC節目《園藝大改造》，與艾倫蒂奇馬許及查理迪莫克合作，透過園藝設計、庭院改造，幫觀眾打造夢想的戶外空間，節目播出後迅速走紅，全盛時期收視甚至突破1200萬人，讓他一躍成為英國電視圈知名人物。搞笑的是，他會踏進電視圈，其實是因為女兒的10英鎊賭注，因為8歲的女兒在學校跟同學打賭，認為爸爸一定會上電視，為了不讓女兒失望，湯米華許才進入電視圈，意外開始30年的電視人生。除了《園藝大改造》，湯米華許後來也主持《房屋拍賣》、《Clean It, Fix It》及《Challenge Tommy Walsh》等節目，並出版許多DIY教學書籍，分享居家修繕技巧，長年活躍於建築、裝修與電視領域。