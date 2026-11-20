運動部今（20）日於臺北花博爭豔館舉辦「2026臺灣品牌國際賽研習營年度分享會」，並結合「2026 Meet Taipei 創新創業嘉年華」，邀集地方政府、運動團體、賽事主（承）辦單位及國內外專家參與，聚焦國際品牌賽事經營、城市發展及運動行銷等議題，展現臺灣以運動賽事接軌國際的多元成果。
運動部黃啟煌政務次長表示，今年研習營以「百場賽事，發現臺灣」為主軸，全年辦理4場國際論壇，邀請國內外36位講者，透過專題分享、經驗交流及實務案例探討，汲取國際趨勢與多元經驗，持續提升臺灣國際賽事的專業量能。臺灣每年舉辦超過百場國際賽事，除了提供國際競技與交流平臺，更是展現城市特色、提升國際能見度的重要契機。未來在持續提升賽事品質的同時，也應強化城市品牌，結合在地文化及觀光資源，擴大賽事影響力，讓世界透過賽事看見臺灣。
本次分享會邀請來自日本、菲律賓、英國及匈牙利的國際講者，分享賽事品牌經營與城市發展經驗。其中，名古屋女子馬拉松賽事總監 Hiroaki Miyazaki 分享國際女性路跑賽事的品牌經營與推廣策略；菲律賓那牙市政府體育事務主任 Justine Francis M. Barja 及匈牙利貿易辦事處代表于靜，分別從城市發展與國際交流角度，探討運動如何結合地方特色、促進城市連結；Northstar Travel Group 副總裁 Ross Barker 則分享大型會展策劃經驗與產業發展趨勢，提供臺灣賽事拓展國際合作與行銷的新思維。
在臺灣賽事經驗交流方面，活動邀請臺北馬拉松、花蓮國際少年運動會及亞洲沙灘排球公開賽屏東站的賽事代表，分享賽事經營與城市特色結合的實務經驗。臺北馬拉松透過城市路線與賽事品牌經營，展現首都活力；花蓮國際少年運動會以青少年競技交流為平臺，促進國際城市間的互動與友誼；亞洲沙灘排球公開賽屏東站則運用濱海環境與地方特色，展現運動結合觀光的發展潛力。三項賽事展現臺灣國際賽事的多元特色，也凸顯賽事對城市行銷與國際交流的價值。
運動部指出，2026年臺灣持續舉辦多項亮點國際運動賽事，展望未來，將持續串聯國際運動組織、地方政府及產業資源，強化賽事品牌經營與國際交流，提升臺灣國際賽事的品質與國際能見度，讓每一場賽事都成為世界認識臺灣的窗口，進一步帶動城市觀光與運動產業發展。
更多活動資訊歡迎至運動部官網「國際運動交流」(網址: https://www.sports.gov.tw/CL/257 )查詢。
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本次分享會邀請來自日本、菲律賓、英國及匈牙利的國際講者，分享賽事品牌經營與城市發展經驗。其中，名古屋女子馬拉松賽事總監 Hiroaki Miyazaki 分享國際女性路跑賽事的品牌經營與推廣策略；菲律賓那牙市政府體育事務主任 Justine Francis M. Barja 及匈牙利貿易辦事處代表于靜，分別從城市發展與國際交流角度，探討運動如何結合地方特色、促進城市連結；Northstar Travel Group 副總裁 Ross Barker 則分享大型會展策劃經驗與產業發展趨勢，提供臺灣賽事拓展國際合作與行銷的新思維。
在臺灣賽事經驗交流方面，活動邀請臺北馬拉松、花蓮國際少年運動會及亞洲沙灘排球公開賽屏東站的賽事代表，分享賽事經營與城市特色結合的實務經驗。臺北馬拉松透過城市路線與賽事品牌經營，展現首都活力；花蓮國際少年運動會以青少年競技交流為平臺，促進國際城市間的互動與友誼；亞洲沙灘排球公開賽屏東站則運用濱海環境與地方特色，展現運動結合觀光的發展潛力。三項賽事展現臺灣國際賽事的多元特色，也凸顯賽事對城市行銷與國際交流的價值。
運動部指出，2026年臺灣持續舉辦多項亮點國際運動賽事，展望未來，將持續串聯國際運動組織、地方政府及產業資源，強化賽事品牌經營與國際交流，提升臺灣國際賽事的品質與國際能見度，讓每一場賽事都成為世界認識臺灣的窗口，進一步帶動城市觀光與運動產業發展。
更多活動資訊歡迎至運動部官網「國際運動交流」(網址: https://www.sports.gov.tw/CL/257 )查詢。