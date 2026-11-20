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針對立法院於11月6日三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修法，行政院發言人李慧芝今（20）日表示，政府推動福利政策，始終以「不增加實質舉債」、「不排擠其他施政」及「合法合憲」三項原則為前提，兼顧照顧弱勢、保障國民生活與國家財政永續，而此修法有三大問題，因此行政院長卓榮泰決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修法不予副署，並將另以合妥方式保障老年農民權益。針對《老年農民福利津貼暫行條例》部分條文修法案，李慧芝指出，有三大問題，因此卓榮泰決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修法不予副署，並將另以合妥方式保障老年農民權益。三大問題分別為：一、大幅增加政府財政負擔： 每年額外增加約320億元支出，不僅加重政府長期財政負擔，也可能排擠其他農業建設及農民支持措施，壓縮農業資源配置空間，不利整體農業發展及農民權益保障。二、未依法定程序徵詢行政院意見： 未依《預算法》第91條及《財政紀律法》第5條規定，正式徵詢行政院意見。三、違反憲政權力分立： 修法涉及行政院形成施政計畫及提出預算的憲法權限，侵害行政權的憲政職權，有違權力分立原則。李慧芝強調，照顧農民是政府核心施政目標，透過制度化與結構性的政策改革，為農民建構從生產到退休的完整保障網。例如在福利制度方面，政府陸續推動並完善「三保一金」，涵蓋農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險與農民退休儲金，不僅讓農民在面對職業災害與極端氣候風險時有實質防護，更透過退休儲金制度與定期依物價指數調整的老農津貼，確保農民老年生活無虞。李慧芝表示，政府大幅調升農保生育給付與喪葬津貼，實質減輕農家負擔，而在產業發展面向，政府持續投入資源推動智慧農業、農機具補助、冷鏈物流系統建置及農產品外銷拓展，從根本提升農業競爭力與農民實質所得。李慧芝進一步指出，行政院基於照顧國民生活、保護弱勢生計、兼顧國家財政等原則，在全面檢討老農津貼、國民年金及各項社福津貼後，已提出一套整體的社福政策提升規劃，包括《老年農民福利津貼暫行條例》及《國民年金法》修正草案，以及在行政院院會通過衛福部規劃的「六大社福津貼調增方案」。其中老農津貼部分，已經在現有基礎上，針對財政永續、排富標準及物價調整機制等進行整體評估，提出調高到每月1萬元的完整方案。相關經費也已編入「115年度追加預算案」及 「116 年度總預算案」。李慧芝重申，政府照顧農民的立場始終一致，但福利政策必須兼顧財政永續、資源合理配置及憲政秩序。立法院此次修法未充分考量整體財政資源配置，也涉及行政院形成施政計畫及提出預算的憲政權限，行政院必須依據憲法賦予的權責，維護權力分立及憲政秩序，同時持續透過合法、合宜且具財政永續性的政策，落實對老年農民的照顧。