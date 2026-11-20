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年底連續假期及選舉疏運需求增加，臺鐵公司今（20）日宣布，行憲紀念日連假（12月24日至28日）加開111列次，元旦跨年連假（12月31日至明年1月4日）加開139列次，合計加開250列次，分別自11月24日及12月1日零時起開放訂票。另，選舉疏運期間，EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日每列次限量發售200張無座票。臺鐵表示，行憲紀念日連假為期5天，全線加開各級列車111列次，其中西線39列次、東線72列次，包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號4列次及南半環跨線自強號3列次。元旦連假同樣為期5天，加開139列次，其中西線65列次、東線74列次，包含跨年活動散場時段加班車28列次，以及東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號4列次、南半環跨線自強號3列次。訂票方面，行憲紀念日加開班次自11月24日零時起，元旦加開班次自12月1日零時起，同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。實名制列車則分別於11月25日及12月2日零時起開放訂票，限設籍花蓮縣、臺東縣，身分證字號U、V開頭的民眾，以及上述民眾的配偶或直系血親一親等訂購。此外，上述兩個連假疏運期間以及地方公職人員選舉疏運（11月27日至29日）全線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日每列次限量發售200張無座票，且禁止進入第6車騰雲座艙。而選舉疏運期間原自由座車廂改為對號座、將在明（21）日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。