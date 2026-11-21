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▲參與《星辰地圖》藝術特展的曾顯智老師將看似不可捉摸的身心覺察與藝術對話，盼以「AI 知識圖譜」轉化為看得見、摸得著的「星辰地圖」。（圖／記者朱永強攝）

▲參與《星辰地圖》藝術特展的柯宛禎老師。（圖／記者朱永強攝）

▲參與《星辰地圖》藝術特展的鄭聿秦老師。（圖／記者朱永強攝）

穿梭在台北忠孝復興捷運站川流不息的人潮中，通勤族的腳步永遠快得容不下一絲猶豫。文明社會教會我們做個稱職的成熟大人，卻沒教我們如何消化日常裡的焦慮、悲傷與缺乏安全感。長期以來，這些無法言說的情緒在肉身裡沉積為沾黏的氣結與失調的自律神經，即便想要求助，也常常卡在「不知道該如何開口」的失語狀態。如今，在捷運站的一隅，一座靜靜佇立的「星辰地圖」為這座城市的緊繃靈魂按下了暫停鍵。背後的推手「星之光團隊」，以極具前瞻性又溫暖柔軟的姿態，展現了一場科技與感性的深刻對話。參與「星之光藝術空間」學員曾顯智、鄭聿秦、柯宛禎，串聯吳淑琴老師、蘇淑敏老師與江薇玲老師等人，將看似不可捉摸的身心覺察與藝術對話，盼以「AI 知識圖譜」轉化為看得見、摸得著的「星辰地圖」。「老實說，我以前也和多數男性一樣，習慣隱忍、習慣把所有情緒打包壓進身體裡。」顯智老師笑得坦然，他是一名工程師，從前他常被說脾氣不好、個性很急，生活中也常因此與太太、孩子有摩擦，直到他接觸藝術對話，他的心才開始學會慢下來。後來，太太也跟著顯智一起作畫，「我們一起畫畫時，她的節奏真的就是慢，我的就是快，我才發現原來每個人真的不一樣。」這樣的理解，也逐漸改變夫妻間相處。不只是情緒轉變，連畫風也出現變化。另一位星之光藝術空間女學員鄭聿秦老師，同時是一位傳統整復推拿師，她分享，在傳統的療癒或身心靈課程中，男性學員通常只佔一至兩成，多半還是「陪太太來的」。男性文化往往崇尚理性防禦，非要等到身體「緊繃到不行」、出現實質疼痛甚至生病，才肯正視自己的脆弱。「那時我因為自身的壓力與脾氣接觸心理諮商與藝術療癒。我發現藝術治療非常神奇，幾筆線條、幾抹色彩，就能越過大腦理性的嚴密防禦，讓人心底的情緒翻湧而出。但作為一個工程師，我心中始終有個坎，「這份主觀而抽象的感受，難道不能有一套客觀的脈絡或結構被理解嗎？」這顆疑惑的種子，促成了這場跨界實驗。顯智老師帶著研究團隊，將 118 位個案的歷程拆解為「畫前壓力評估」、「畫中感官激發」，以及「畫後訪談對比」。當學員在畫紙上刮擦、撕扯、塗抹黑紅，或是在完成後吐出「肩膀放鬆了」、「心變鬆了」等話語時，團隊將色彩、筆觸、空間結構與口述關鍵字全面數據化，建立起一套「自動化知識圖譜架構（Automated Knowledge Graph Framework）」。這項創新研究打破了「主觀療癒」與「客觀科學」的鴻溝，更一舉獲選於日本京都舉辦的 KAMC2026 國際學術研討會，在國際舞台上證明了身心療癒數位轉型的可行性。在顯智老師建構的全人健康數位架構中，感官輸入並非附加的裝飾，而是啟動深層自我對話的鑰匙。「現代人的大腦太吵了，直接跟他說『來聊聊心事吧』，他只會搬出一整套理性防護罩。」負責香氛精油引導的柯宛禎老師解釋，「給生活按下暫停鍵。當你聞到了香氣、感受到了自己的短淺呼吸，身體安靜下來，心防才會放下。」許多人誤以為藝術療癒是為了「畫出漂亮的畫」或「畫完就會立刻心情大好」，但聿秦老師點出了一個關鍵盲點：「情緒的翻攪，不是變差，而是代謝的開始。」「有時學員畫著畫著，眼淚就掉了，甚至感到煩躁、低落。那是因為長年被壓抑在神經感官裡的恐懼或悲傷，終於被畫筆勾勒出來了。」聿秦老師強調，這也是實體專業引導不可被遠距教學取代的原因，關鍵在於「收尾與安撫」。正如吳淑琴老師、蘇淑敏老師與江薇玲老師在教學理念中所傳遞的溫柔守護，當學員在畫紙上釋放出大量的混濁、滿版黑或暴烈紅時，老師會輕聲引導他們在畫中注入清水、調和白色或刷上一抹天藍。「這不是否定負面情緒，而是讓視覺與感官在經歷強烈釋放後，重新獲得收攝與圓滿，帶著平靜抽離，而不是沉溺在情緒的深淵。」談起在忠孝復興捷運站展出的「星辰地圖」，三位老師眼裡閃爍著光芒。「每一幅畫、每一個節點，都對應著一顆獨特的心靈星辰。」聿秦老師感性地說，「我們希望讓每一個匆匆走過的行人看見：你的疲憊有人懂，你的情緒並不可恥。」而在顯智老師心中，這場從科技跨足身心的旅程，最終的歸宿其實是「自我同理」。「當我們透過身體的緊繃、畫作上的混亂，真正看清自己的限制與樣貌時，我們才學會『放過自己』。只有當你對自己變得柔軟、不再固執，你才有空間去同理你的伴侶、包容你的孩子，不再把未竟的期待化為尖銳的刺，強加在身邊所愛的人身上。」科技不該只是冷冰冰的代碼與追求效率的工具，在星之光團隊的筆下，它化作了一盞溫柔的探照燈，穿透都市的水泥叢林，為每一顆迷航的高壓靈魂指引歸家的方向。《星辰地圖》藝術特展自11月1日至11月30日於捷運忠孝復興站藝文廊展出。